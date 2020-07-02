Каменский урок, или Большая перемена. Алтайские чиновники не признали своего в деле о пьяной езде

Январское дело
По словам самой Глазуновой, озвученная ею 30 июня информация вообще не вызвала никакой реакции среди каменских народных избранников и других участников депутатского заседания.
Возможно, реакции нет потому, что и в самом Каменском районе, и в правительстве Алтайского края еще с весны этого года известно о ночном происшествии, случившемся 18 января с жительницей города Киселевой Екатериной Валерьевной.
На сайте судебного участка № 1 Каменского района размещено постановление по делу об административном правонарушении № 5−46/20 от 26 марта. Нарушитель — полная тезка начальника районного управления по образованию Екатерины Киселевой. Документ суда обезличен — в нем не указаны дата рождения и место прописки, при этом нарушительница обозначена как «не работающая».
Мировой судья установил, что 18 января 2020 года в 1 час 10 минут «Киселева Е.В. управляла автомобилем , находясь в состоянии алкогольного опьянения, тем самым нарушила п.п. 2.7 ПДД РФ».
Ей было назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством на полтора года и штрафа в 15 тыс. рублей.
Сумма штрафа ровно в два раза меньше предусмотренной ст. 12.8 КоАП РФ. Она определена судом с учетом раскаяния (Киселева Е.В. на рассмотрение дела не явилась — Прим. altapress.ru) и «нахождения семьи правонарушителя в тяжелом материальном положении».
За две недели до суда
Версия недоброжелателей начальника районного управления по образованию Екатерины Киселевой на сегодняшний день полностью и документально не подтверждена.
Суть версии, если кратко, такова: чиновница якобы специально назвалась и в ГИБДД, и потом в суде «не работающей», чтобы шумиха не разошлась по району и не разразился скандал. А на материальные проблемы сослалась, чтобы снизить размер штрафа.
Однако из документов, имеющихся в распоряжении altapress.ru, видно, что информация о дорожной неприятности Екатерины Киселевой в официальном порядке поступила в администрацию Каменского района за две недели до суда.
В обращении Лидии Глазуновой на имя и.о. главы района Евгении Гордиенко от 13 марта указаны дата предстоящего судебного заседания, номер дела и статья Административного кодекса, по котором может быть привлечена к ответственности Киселева.
Аналогичные сведения поступили и в правительство края 25 марта, то есть за сутки до суда по делу Екатерины Киселевой.
Защитные тезисы
Позиция администрации Каменского района в этом вопросе довольно интересна. Официальный ответ гражданке Глазуновой от Евгении Гордиенко по смысловой нагрузке делится на две части.
В первой из них чиновница сообщает, что данных о привлечении Киселевой Е.В. к ответственности по КоАП у нее нет, материалы административного дела не поступали.
Во второй же части Гордиенко пишет так, словно заступается за подчиненную. Вот несколько тезисов из письма руководителя района:
- административная ответственность наступает за деяния, менее опасные для общества, чем преступления;
- по характеристике законодателя, нарушение КоАП не является общественно опасным деянием;
- привлечение муниципального служащего к ответственности за нарушение норм КоАП, не связанного с исполнением должностных обязанностей, не влечет за собой каких-либо негативных последствий для осуществления служебной деятельности;
- ни Трудовой кодекс РФ, ни ФЗ «О муниципальной службе» не считают привлечение к административной ответственности причиной для увольнения.
«Таким образом, основания для применения администрацией Каменского района дисциплинарного взыскания, либо иной меры ответственности отсутствует», — резюмировала Евгения Гордиенко.
По информации Каменской межрайонной прокуратуры, у муниципального служащего, совершившего административное правонарушение, нет обязанности информировать об этом своего работодателя.
Кодекс не для всех
Сторонники этики и морали в Камне-на-Оби до сих пор гневно вопрошают: как такое вообще возможно? После ситуации со Славгородом, где недавно пост руководителя города временно доверили недавно вышедшему из колонии человеку, понятно — сейчас возможно всякое.
Так, в Барнауле остался при должности и дальше управляет администрацией Октябрьского района Вячеслав Новиков. В июне, после полугода сильно вялотекущей судебной тяжбы, чиновника лишили автомобильных прав за отказ «подышать в трубочку» после устроенного им дорожного происшествия.
Новиков без прав теперь будет чаще разъезжать с личным водителем, а его коллеги по «муниципальному цеху» точно знают: КоАП — это не про них.
Добавим, что для учителя на пенсии, ветерана труда Лидии Глазуновой из Камня-на-Оби вопросы морали и нравственности по-прежнему актуальны — их она задала теперь уже не обращениях в районную администрацию и прокуратуру, а в недавно отправленном письме президенту Владимиру Путину.
Досье. Быстрый рост чиновницы Киселевой
Екатерина Киселева окончила Мурманский государственный педагогический университет (факультет филологии журналистики) и Российскую академию народного хозяйства и государственного управления при президенте РФ. Соискатель при аспирантуре Мурманского госуниверситета (кафедра педагогики).
Четыре года отработала в одной из гимназий, затем такой же период — на кафедре иностранных языков Военной академии связи имени Буденного. В апреле 2018 года принята на работу ведущим специалистом по воспитательной работе в управление образования администрации Каменского района.
С ноября 2018 года — начальник управления образования администрации Каменского района.