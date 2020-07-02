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Жизнь

Каменский урок, или Большая перемена. Алтайские чиновники не признали своего в деле о пьяной езде

30 июня ветерану труда, учителю на пенсии Лидии Глазуновой предоставили две минуты на то, чтобы выступить на заседании Каменского совета депутатов. Она говорила о проблеме строительства новой школы, но перешла на личности: напомнила, что районным управлением по образованию руководит «человек, лишенный прав за вождение в пьяном виде». Общественница Лидия Глазунова имела в виду Екатерину Киселеву, начальника управления образования Каменского района.

Женщина за рулем.
Женщина за рулем.
СС0

Январское дело

По словам самой Глазуновой, озвученная ею 30 июня информация вообще не вызвала никакой реакции среди каменских народных избранников и других участников депутатского заседания.

Возможно, реакции нет потому, что и в самом Каменском районе, и в правительстве Алтайского края еще с весны этого года известно о ночном происшествии, случившемся 18 января с жительницей города Киселевой Екатериной Валерьевной.

На сайте судебного участка № 1 Каменского района размещено постановление по делу об административном правонарушении № 5−46/20 от 26 марта. Нарушитель — полная тезка начальника районного управления по образованию Екатерины Киселевой. Документ суда обезличен — в нем не указаны дата рождения и место прописки, при этом нарушительница обозначена как «не работающая».

Мировой судья установил, что 18 января 2020 года в 1 час 10 минут «Киселева Е.В. управляла автомобилем , находясь в состоянии алкогольного опьянения, тем самым нарушила п.п. 2.7 ПДД РФ».

Ей было назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством на полтора года и штрафа в 15 тыс. рублей.

Екатерина Киселева
Екатерина Киселева
Сайт администрации Каменского района.

Сумма штрафа ровно в два раза меньше предусмотренной ст. 12.8 КоАП РФ. Она определена судом с учетом раскаяния (Киселева Е.В. на рассмотрение дела не явилась — Прим. altapress.ru) и «нахождения семьи правонарушителя в тяжелом материальном положении».

За две недели до суда

Версия недоброжелателей начальника районного управления по образованию Екатерины Киселевой на сегодняшний день полностью и документально не подтверждена.

Суть версии, если кратко, такова: чиновница якобы специально назвалась и в ГИБДД, и потом в суде «не работающей», чтобы шумиха не разошлась по району и не разразился скандал. А на материальные проблемы сослалась, чтобы снизить размер штрафа.

Однако из документов, имеющихся в распоряжении altapress.ru, видно, что информация о дорожной неприятности Екатерины Киселевой в официальном порядке поступила в администрацию Каменского района за две недели до суда.

В обращении Лидии Глазуновой на имя и.о. главы района Евгении Гордиенко от 13 марта указаны дата предстоящего судебного заседания, номер дела и статья Административного кодекса, по котором может быть привлечена к ответственности Киселева.

Евгения Гордиенко.
Евгения Гордиенко.
Сайт Каменского района.

Аналогичные сведения поступили и в правительство края 25 марта, то есть за сутки до суда по делу Екатерины Киселевой.

Защитные тезисы

Позиция администрации Каменского района в этом вопросе довольно интересна. Официальный ответ гражданке Глазуновой от Евгении Гордиенко по смысловой нагрузке делится на две части.

В первой из них чиновница сообщает, что данных о привлечении Киселевой Е.В. к ответственности по КоАП у нее нет, материалы административного дела не поступали.

Во второй же части Гордиенко пишет так, словно заступается за подчиненную. Вот несколько тезисов из письма руководителя района:

  • административная ответственность наступает за деяния, менее опасные для общества, чем преступления;
  • по характеристике законодателя, нарушение КоАП не является общественно опасным деянием;
  • привлечение муниципального служащего к ответственности за нарушение норм КоАП, не связанного с исполнением должностных обязанностей, не влечет за собой каких-либо негативных последствий для осуществления служебной деятельности;
  • ни Трудовой кодекс РФ, ни ФЗ «О муниципальной службе» не считают привлечение к административной ответственности причиной для увольнения.
Део Екатерины Киселевой.
Део Екатерины Киселевой.

«Таким образом, основания для применения администрацией Каменского района дисциплинарного взыскания, либо иной меры ответственности отсутствует», — резюмировала Евгения Гордиенко.

По информации Каменской межрайонной прокуратуры, у муниципального служащего, совершившего административное правонарушение, нет обязанности информировать об этом своего работодателя.

Кодекс не для всех

Сторонники этики и морали в Камне-на-Оби до сих пор гневно вопрошают: как такое вообще возможно? После ситуации со Славгородом, где недавно пост руководителя города временно доверили недавно вышедшему из колонии человеку, понятно — сейчас возможно всякое.

Так, в Барнауле остался при должности и дальше управляет администрацией Октябрьского района Вячеслав Новиков. В июне, после полугода сильно вялотекущей судебной тяжбы, чиновника лишили автомобильных прав за отказ «подышать в трубочку» после устроенного им дорожного происшествия.

Новиков без прав теперь будет чаще разъезжать с личным водителем, а его коллеги по «муниципальному цеху» точно знают: КоАП — это не про них.

Письмо каменской учительницы в адрес Владимира Путина.
Письмо каменской учительницы в адрес Владимира Путина.

Добавим, что для учителя на пенсии, ветерана труда Лидии Глазуновой из Камня-на-Оби вопросы морали и нравственности по-прежнему актуальны — их она задала теперь уже не обращениях в районную администрацию и прокуратуру, а в недавно отправленном письме президенту Владимиру Путину.

Досье. Быстрый рост чиновницы Киселевой

Екатерина Киселева окончила Мурманский государственный педагогический университет (факультет филологии журналистики) и Российскую академию народного хозяйства и государственного управления при президенте РФ. Соискатель при аспирантуре Мурманского госуниверситета (кафедра педагогики).

Четыре года отработала в одной из гимназий, затем такой же период — на кафедре иностранных языков Военной академии связи имени Буденного. В апреле 2018 года принята на работу ведущим специалистом по воспитательной работе в управление образования администрации Каменского района.

С ноября 2018 года — начальник управления образования администрации Каменского района.

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