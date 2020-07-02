Каменский урок, или Большая перемена. Алтайские чиновники не признали своего в деле о пьяной езде

30 июня ветерану труда, учителю на пенсии Лидии Глазуновой предоставили две минуты на то, чтобы выступить на заседании Каменского совета депутатов. Она говорила о проблеме строительства новой школы, но перешла на личности: напомнила, что районным управлением по образованию руководит «человек, лишенный прав за вождение в пьяном виде». Общественница Лидия Глазунова имела в виду Екатерину Киселеву, начальника управления образования Каменского района.

Январское дело

По словам самой Глазуновой, озвученная ею 30 июня информация вообще не вызвала никакой реакции среди каменских народных избранников и других участников депутатского заседания.

Возможно, реакции нет потому, что и в самом Каменском районе, и в правительстве Алтайского края еще с весны этого года известно о ночном происшествии, случившемся 18 января с жительницей города Киселевой Екатериной Валерьевной.

На сайте судебного участка № 1 Каменского района размещено постановление по делу об административном правонарушении № 5−46/20 от 26 марта. Нарушитель — полная тезка начальника районного управления по образованию Екатерины Киселевой. Документ суда обезличен — в нем не указаны дата рождения и место прописки, при этом нарушительница обозначена как «не работающая».

Мировой судья установил, что 18 января 2020 года в 1 час 10 минут «Киселева Е.В. управляла автомобилем , находясь в состоянии алкогольного опьянения, тем самым нарушила п.п. 2.7 ПДД РФ».

Ей было назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством на полтора года и штрафа в 15 тыс. рублей.

Екатерина Киселева Сайт администрации Каменского района.

Сумма штрафа ровно в два раза меньше предусмотренной ст. 12.8 КоАП РФ. Она определена судом с учетом раскаяния (Киселева Е.В. на рассмотрение дела не явилась — Прим. altapress.ru) и «нахождения семьи правонарушителя в тяжелом материальном положении».

За две недели до суда

Версия недоброжелателей начальника районного управления по образованию Екатерины Киселевой на сегодняшний день полностью и документально не подтверждена.

Суть версии, если кратко, такова: чиновница якобы специально назвалась и в ГИБДД, и потом в суде «не работающей», чтобы шумиха не разошлась по району и не разразился скандал. А на материальные проблемы сослалась, чтобы снизить размер штрафа.

Однако из документов, имеющихся в распоряжении altapress.ru, видно, что информация о дорожной неприятности Екатерины Киселевой в официальном порядке поступила в администрацию Каменского района за две недели до суда.

В обращении Лидии Глазуновой на имя и.о. главы района Евгении Гордиенко от 13 марта указаны дата предстоящего судебного заседания, номер дела и статья Административного кодекса, по котором может быть привлечена к ответственности Киселева.

Евгения Гордиенко. Сайт Каменского района.

Аналогичные сведения поступили и в правительство края 25 марта, то есть за сутки до суда по делу Екатерины Киселевой.

Защитные тезисы

Позиция администрации Каменского района в этом вопросе довольно интересна. Официальный ответ гражданке Глазуновой от Евгении Гордиенко по смысловой нагрузке делится на две части.

В первой из них чиновница сообщает, что данных о привлечении Киселевой Е.В. к ответственности по КоАП у нее нет, материалы административного дела не поступали.

Во второй же части Гордиенко пишет так, словно заступается за подчиненную. Вот несколько тезисов из письма руководителя района:

административная ответственность наступает за деяния , менее опасные для общества , чем преступления;

менее опасные для общества чем преступления; по характеристике законодателя , нарушение КоАП не является общественно опасным деянием;

нарушение КоАП не является общественно опасным деянием; привлечение муниципального служащего к ответственности за нарушение норм КоАП , не связанного с исполнением должностных обязанностей , не влечет за собой каких-либо негативных последствий для осуществления служебной деятельности;

не связанного с исполнением должностных обязанностей не влечет за собой каких-либо негативных последствий для осуществления служебной деятельности; ни Трудовой кодекс РФ , ни ФЗ «О муниципальной службе» не считают привлечение к административной ответственности причиной для увольнения.

Део Екатерины Киселевой.

«Таким образом, основания для применения администрацией Каменского района дисциплинарного взыскания, либо иной меры ответственности отсутствует», — резюмировала Евгения Гордиенко.

По информации Каменской межрайонной прокуратуры, у муниципального служащего, совершившего административное правонарушение, нет обязанности информировать об этом своего работодателя.

Кодекс не для всех

Сторонники этики и морали в Камне-на-Оби до сих пор гневно вопрошают: как такое вообще возможно? После ситуации со Славгородом, где недавно пост руководителя города временно доверили недавно вышедшему из колонии человеку, понятно — сейчас возможно всякое.

Так, в Барнауле остался при должности и дальше управляет администрацией Октябрьского района Вячеслав Новиков. В июне, после полугода сильно вялотекущей судебной тяжбы, чиновника лишили автомобильных прав за отказ «подышать в трубочку» после устроенного им дорожного происшествия.

Новиков без прав теперь будет чаще разъезжать с личным водителем, а его коллеги по «муниципальному цеху» точно знают: КоАП — это не про них.

Письмо каменской учительницы в адрес Владимира Путина.

Добавим, что для учителя на пенсии, ветерана труда Лидии Глазуновой из Камня-на-Оби вопросы морали и нравственности по-прежнему актуальны — их она задала теперь уже не обращениях в районную администрацию и прокуратуру, а в недавно отправленном письме президенту Владимиру Путину.