Темное прошлое. На Алтае город возглавил чиновник, осужденный и отсидевший реальный срок

Освободившийся пост главы Славгорода Сергея Горбунова, признавшегося в получении многомиллионных взяток, на днях принял Дмитрий Петраков — в статусе врио. Исполнение им обязанностей главы самого крупного по площади города Алтайского края вызвало недоумение у людей, знакомых с нюансами его биографии. В 2016 году суд признал его виновным в уголовном преступлении коррупционной направленности и отправил в колонию.

Считали себя невиновными

Положение в Славгороде сегодня выглядит по меньшей мере драматичным. Один — уже не мэр — сидит под домашним арестом. Второй — еще не мэр, а только врио — не так давно отбыл срок в колонии по приговору суда, признавшему его виновным в превышении должностных полномочий, повлекшим тяжкие последствия.

Известно, что дефицит управленческих кадров в городах и районах — общая для всей страны беда. Но ситуация в Славгороде — это уже, кажется, перебор.

Заметим, впрочем, что Дмитрий Петраков, работавший перед осуждением в местном отделе госнаркоконтроля, вину на суде не признал — как и его бывший коллега, проходивший по тому же делу. Но судей двух инстанций в своей невиновности они не убедили.

Карточка дела в суде. скан картотеки суда.

Вот какие подробности этой истории мы узнали из обвинительного приговора по их уголовному делу.

Под колпаком у ОСБ

В конце 2013 года в отдел собственной безопасности (ОСБ) регионального управления госнаркоконтроля стала поступать информация, что сотрудники славгородского отдела подбрасывают наркотики, проводят мнимые закупки и фабрикуют дела.

На старшего оперуполномоченного Дмитрия Петракова и его коллегу в ОСБ завели дело оперативного учета. Получили санкцию суда на прослушку их телефонов и параллельно поставили устройства для прослушивания переговоров в их служебный кабинет.

Уже в первые месяцы 2014 года собранные материалы дали «эсбэшникам» богатую пищу для размышлений. Все, что насобирали, они рассекретили и передали в краевой Следственный комитет, который и возбудил уголовное дело на славгородских «оперов».

Дмитрий Петраков. slavgorod.ru

Ключевая фигура

Одной из ключевых фигур в фабрикации дел стал некий наркозависимый мужчина. Бывший славгородский начальник Петракова рассказал, будто бы наркоман сам предлагал за деньги поучаствовать в так называемых проверочных закупках.

Следователи, однако, пришли к выводу, что именно Петраков с коллегой склонили его к проведению операций, в которых он участвовал под двумя псевдонимами и которые стали основой для фабрикации дел.

Этот свидетель со временем и поведал следователям, как предприимчивые старшие оперуполномоченные организовали работу в Славгороде по выявлению преступлений.

«Дорожное радио» начало вещание в Славгороде Фото: myaltai.com

«Назначили» виновных

Будущими виновными сослуживцы «назначили» двух крепко пьющих сограждан. Сценарий был, по большому счету, бесхитростный.

«Закупщик» (тот самый наркозависимый) обращается к человеку (злоупотреблявшему спиртным) с просьбой: подержать у себя пакет с марихуаной (во втором случае — таблетки сильнодействующего вещества). Недолго.

Затем «закупщик» возвращался за пакетом (или таблетками) и передавал гражданину деньги за услугу — 300 рублей. Важный нюанс: на видео снимали только момент возврата запрещенного вещества «закупщику» и передачи денег «хранителю».

В дальнейшем с записи удаляли звук. Как утверждали обвиняемые, это сделали потому, что «закупщик» опасался рассекречивания — он поставил это условием участия в оперативном мероприятии. А выглядели действия как настоящая закупка наркотиков.

Изъятая марихуана ГУ МВД России по Алтайскому кррю

Оформляли по правилам

«Закупку» оформляли по всем правилам — как оперативно-розыскное мероприятие (ОРМ). Начальнику организаторы схемы объяснили: есть «оперативная информация», что гражданин предлагает купить у него «дурь».

Тот, ничего не подозревая, подписывал постановление о проведении ОРМ. А после операции закупщик «добровольно» сдавал в наркоконтроль «купленные» наркотики.

Оперативники оформляли все бумаги, при этом взяли на себя даже написание заявления от имени «закупщика» о согласии на участие в ОРМ или его объяснение, что некий гражданин занимается сбытом таблеток.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Угрожали ударом по голове

После проверочной закупки «сбытчиков» задержали, причем второму в ходе задержания кто-то еще и подложил в карман «нехорошие» таблетки.

Мнимый «сбытчик» наркотиков просидел под стражей более 8 месяцев. Мнимый «продавец» таблеток несколько месяцев находился под подпиской о невыезде. Затем — видимо, уже после того, как стали понятны методы работы оперативников — их уголовные дела прекратили.

Надо заметить, что «продавец» таблеток полностью признал свою вину в продаже запрещенных веществ — преступлении, которое он, как указано в приговоре, не совершал.

Сам он объяснил свое признание на суде по делу оперативников так: ему сказали, что посадят, если не признается, коллега Петракова угрожал, что ударит. И кто-то из двоих даже нанес ему удар по голове — кто именно, он не понял.

Следственный комитет. Анна Зайкова

Ни при каких обстоятельствах не вправе совершать

В ходе расследования дела славгородских оперативников следствие пришло к выводу: возбуждение дел и задержание людей было незаконно, они явно и грубо нарушили порядок уголовного судопроизводства, дискредитировали органы госнаркоконтроля.

Оперативники заведомо знали, что сбытом эти люди не занимались, и явно вышли за пределы своих полномочий, совершили действия, «которые они ни при каких обстоятельствах не вправе были совершать».

Результаты и документы проверочных закупок они фальсифицировали, дали заведомо ложные показания по уголовному делу «сбытчиков», изготовили заведомо подложные документы о подготовке и проведении ОРМ.

К слову, главным свидетелем на суде по делу Петракова стал мнимый закупщик. Кроме его показаний, в процессе фигурировали фонограммы бесед в служебном кабинете, детализация телефонных соединений и многое другое.

Дмитрий Петраков ( справа). slavgorod.ru

Искусственно повышали показатели

Зачем это делали оперативные работники наркоконтроля? На этот вопрос ответим словами из приговора.

Из приговора Славгородского горсуда:

Иная личная заинтересованность подсудимых в реализации преступного плана выражалась в обусловленном побуждениями карьеризма желании искусственно повысить свои показатели по выявлению и раскрытию преступлений <…>, тем самым приукрасить перед их руководством действительное положение при выполнении ими должностных обязанностей.

Мотивом также было желание составить положительное мнение о своих деловых качествах и о себе как о добросовестных и профессиональных сотрудниках ФСКН России.

А еще — повысить свой авторитет, «заручиться поддержкой руководства в решении служебных вопросов, создать для себя лично благоприятные условия работы, то есть в их намерении извлечь выгоду неимущественного характера». Это все формулировки из приговора.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Обоим дали по 3,5 года

Изначально Дмитрия Петракова обвиняли в двух уголовных преступлениях: незаконном хранении наркотического средства в крупном размере (ст. 228, часть 2) и превышении должностных полномочий (пункты «а» и «в» части 3 статьи 286).

Но обвинение в хранении с него сняли — судьи двух инстанций сочли это преступление не доказанным.

В августе 2016-го краевой суд подтвердил ранее вынесенный обвинительный приговор по 286-й. Петракову и его коллеге дали по 3,5 года колонии общего режима и на 2 года лишили их права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Категория тяжких

Адвокаты бывших сотрудников госнаркоконтроля требовали в суде полностью их оправдать. Приговор они считали незаконным, несправедливым и необоснованным.

Они указывали на нарушения в ходе работы ОСБ, а также следствия и суда. Говорили о непричастности обвиняемых к преступлениям, о том, что свидетель (наркозависимый) их оговорил.

Но суд их доводы счел несостоятельными, а доказательства виновности убедительными.

Из приговора Алтайского краевого суда:

Петраков Д.Г. совершил преступление, относящееся к категории тяжких.

Дмитрий Петраков ( слева). slavgorod.ru

Силовики в администрации

По сведениям жителей Славгорода, Дмитрий Петраков в колонии пробыл недолго. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, его приняли в администрацию Славгорода в мае 2019 года председателем комитета по ЖКХ и экологии.

Перед тем, как он приступил к временному исполнению обязанностей главы Славгорода, он был и.о. первого замглавы.

Трудно сказать, сыграло ли роль в его приеме на работу то, что Сергей Горбунов — тоже из правоохранительных органов — до 2018 года он возглавлял Славгородский, Петропавловский и Каменский муниципальные отделы МВД.

Есть вопросы к этике

В правительстве края объяснили, что знают о судимости Петракова по 286-й статье. И его судимость не погашена. Но решение о его приеме на работу принимает работодатель — администрация Славгорода.

Внимание altapress.ru обратили на то, что в должности первого замглавы Петраков работал именно в статусе и.о.

Между тем, вопрос, может ли быть принят в органы власти гражданин с судимостью, совсем недавно, в феврале 2020 года, стал предметом рассмотрения Конституционного суда.

КС отметил: поступлению гражданина на государственную службу препятствует наличие у него не снятой или не погашенной судимости. А вот в отношении муниципальных служащих аналогичного ограничения в законах нет (о чем писала «Российская газета»).

«Петраков имеет право временно исполнять обязанность, но избранным главой быть не может и на конкурс главы города документы подавать не будет», — объяснил altapress.ru Юрий Проскурин, начальник департамента администрации губернатора и правительства края по вопросам внутренней политики.

При этом Юрий Проскурин согласился с мнением altapress.ru, что к этической стороне ситуации есть вопросы.

Конкурс на пост главы Славгорода, скорее всего, объявят уже новые депутаты горсобрания, которых планируется выбрать 13 сентября 2020 года.