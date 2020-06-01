Мэр Славгорода признался в получении взяток на 6 млн рублей. Оперативное видео

Горбунов признался в получении взяток на общую сумму более 6 млн рублей.
«В настоящее время следователем решается вопрос о возбуждении дополнительных эпизодов преступной деятельности должностного лица», — заявили в следственном комитете.
В связи с полным признанием вины чиновника отправили под домашний арест. Ведется следствие.
29 мая глава города получил взятку более 2 млн рублей. Силовики взяли его на месте. Эта сумма должна была обеспечить предпринимателю договоры на поставку угля для МУП «Теплосбыт» в обход порядка процедуры закупки.
Как ранее сообщалось, врио главы Славгорода назначили первого заместителя главы администрации Дмитрия Петракова.