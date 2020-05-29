Мэра Славгорода задержали за взятку в 2 млн рублей. Подробности

По данным следствия, деньги чиновник получил 29 мая от директора одной из компаний. Эта сумма должна была обеспечить предпринимателю договоры на поставку угля для МУП «Теплосбыт» в обход порядка процедуры закупки.
«В ходе задержания чиновник попытался избавиться от денежных средств, однако его противоправные действия были пресечены оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии», — заявили в ведомстве.
Следователи СК проводят необходимые следственные мероприятия совместно с подозреваемым.
В ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу.
Горбунов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).
Как ранее писал altapress.ru, губернатор края Виктор Томенко уже в курсе произошедшего. Врио главы Славгорода назначили первого заместителя главы администрации Дмитрия Петракова.