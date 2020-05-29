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29 мая
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Происшествия

Мэра Славгорода задержали за взятку в 2 млн рублей. Подробности

Следственный комитет заявил о задержании главы Славгорода Сергея Горбунова. По предварительным данным, он получил взятку в размере более 2 млн рублей.

Задержание мэра Славгорода Сергея Горбунова.
Задержание мэра Славгорода Сергея Горбунова.
Telegram-канал "Красное солнце Алтая" / https://t.me/redaltaya

По данным следствия, деньги чиновник получил 29 мая от директора одной из компаний. Эта сумма должна была обеспечить предпринимателю договоры на поставку угля для МУП «Теплосбыт» в обход порядка процедуры закупки.

«В ходе задержания чиновник попытался избавиться от денежных средств, однако его противоправные действия были пресечены оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии», — заявили в ведомстве.

Следователи СК проводят необходимые следственные мероприятия совместно с подозреваемым.

В ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу.

Горбунов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Как ранее писал altapress.ru, губернатор края Виктор Томенко уже в курсе произошедшего. Врио главы Славгорода назначили первого заместителя главы администрации Дмитрия Петракова.

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