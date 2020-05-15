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Жизнь

Высокопоставленный барнаульский чиновник обжаловал решение суда по лишению прав

Глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков направил жалобу на решение суда, согласно которому он должен заплатить штраф и временно остаться без водительских прав, сообщает «Банкфакс».

Вячеслав Новиков, глава Октябрьского района.
Вячеслав Новиков, глава Октябрьского района.
altapress.ru

Жалобу Новиков подал 8 мая. Издание отмечает, что среди лиц, участвующих в деле, также указан защитник — некий И. А. Сарычев. Информация о таком специалисте отсутствует на сайте Адвокатской палаты Алтайского края.

Как писал altapress.ru, 27 апреля суд назначил главе района административное наказание. Серьезного чиновника привлекли к ответственности за отказ выполнить требование сотрудников полиции пройти медицинское освидетельствование на алкоголь после ДТП.

Дорожный инцидент с участием Новикова произошел в Новоалтайске 29 декабря 2019 года. Он якобы не справился с управлением и съехал в кювет.

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