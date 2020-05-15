Высокопоставленный барнаульский чиновник обжаловал решение суда по лишению прав

Жалобу Новиков подал 8 мая. Издание отмечает, что среди лиц, участвующих в деле, также указан защитник — некий И. А. Сарычев. Информация о таком специалисте отсутствует на сайте Адвокатской палаты Алтайского края.
Как писал altapress.ru, 27 апреля суд назначил главе района административное наказание. Серьезного чиновника привлекли к ответственности за отказ выполнить требование сотрудников полиции пройти медицинское освидетельствование на алкоголь после ДТП.
Дорожный инцидент с участием Новикова произошел в Новоалтайске 29 декабря 2019 года. Он якобы не справился с управлением и съехал в кювет.