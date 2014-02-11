Глава скандального района Алтайского края осталась при должности

11 февраля Алтайский краевой суд рассмотрел апелляцию Каменского райсобрания депутатов, которые требовали отставки и.о. главы района Евгении Гордиенко. Даже финал этой неоднозначной истории закончился со своими казусами.

Руководитель аппарата районного Собрания опоздал на суд, причем на все время, пока он шел, пишут «Каменские известия». Местные журналисты говорят, что такого «попустительства и неуважения к собственным инициативам» каменская представительная власть еще не показывала.

В результате краевой суд пришел к выводу, что решение первой инстанции было обоснованно и оснований для его отмены нет. Гордиенко осталась в своей должности главы района.

Источник altapress.ru также рассказал, что «конкурент» Евгении Гордиенко замглавы администрации Алексадр Жихаренко, ранее назначенный депутатами исполнять обязанности главы района, из администрации уволился.

Заявление об увольнении по собственному желанию он написал в пятницу 7 февраля, затем в понедельник забрал его, но через какое-то время вновь подал. По данным на11 февраля он был уволен окончательно, ему выдана трудовая книжка, сообщил источник, близкий к администрации района.

Евгения Гордиенко www.instagram.com/gordienko.eug

Алексей Жихаренко, на которого депутаты возложили полномочия и.о. главы, проработал на этом посту всего один день — 30 октября. С тем, что на него возложили полномочия и.о. главы (забрав жти полномочия у Гордиенко) и связан судебный процесс, рассмотрение которого завершилось в краевом суде 11 февраля.

С чего начался каменский переворот

Осенью 2019 года часть депутатов Каменского районного собрания решила выразить недоверие главе района Евгении Гордиенко, хотя жители Камня выступили в ее поддержку.

В итоге и.о. главы все же стал тот, кого выдвинули депутаты, Алексей Жихаренко. 30 октября он провел первую общую планерку, как оказалось, последнюю. Гордиенко на нее не пришла, а подписывать документы, которые ей принесли в кабинет, уже не стала. Таким образом по факту она признала, что полномочия с нее сняты, а потом и вовсе написала о своей отставке в Instagram.

Вскоре пост она удалила и пошла в суд с требованием признать решение депутатов о снятии с нее полномочий незаконным.