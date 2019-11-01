Глава Каменского района сложила полномочия и трогательно попрощалась. Но подала иск в суд

Глава Каменского района Евгения Гордиенко сообщила об отставке. В Instagram она написала , что в ее уходе нет ничьей вины. Однако, как стало известно altapress.ru, она все же считает свои права нарушенными и подала исковое заявление в городской суд с требованием признать решение депутатов о снятии с нее полномочий незаконным.

«В том что сегодня произошла смена власти — нет вины ни депутатов, ни представителей администрации. У каждого человека есть свое мнение, а у каждого руководителя — четкая позиция. Это жизнь», — пишет Гордиенко.

Она отметила, что и дальше будет трудиться на благо района и ее «не пугают трудности».

Также экс-глава выразила благодарность всем, кто ее поддерживает. Таких нашлось очень много — только под постом в Instagram более 30 комментариев. Подписчики сопровождали комментарии хэштегом #язагордиенко.

Многие считают, что в Камне за время ее работы произошли положительные изменения.

Между тем, как стало известно altapress.ru из источника, близкого к администрации Каменского района, Евгения Гордиенко (как физическое лицо) направила в Каменский горсуд исковое заявление о признании решения депутатов о снятии с нее полномочий незаконным. По ее мнению, ее права при этом были нарушены.

Во-первых, она считает, что документ, которым депутаты сняли с нее полномочия, подписан не уполномоченным лицом (зампредседателя районного собрания Иваном Панченко).

Во-вторых, процедура должна была происходить так же, как в случае отстранения от должности главы (Гордиенко, напомним, была и.о. главы) с указанием причин и обоснованием. Копия ее искового заявления поступила в райсобрание. Ближайшее заседание по делу состоится 7 ноября.

Источник также сообщил, что «ожидается весьма неожиданный поворот событий».

Как уже писал altapress.ru, исполнять обязанности главы Каменского района начал Алексей Жихаренко.