В самом проблемном районе края сменилась власть, новый глава провел первую планерку

Новый и.о. главы Каменского района Алексей Жихаренко, на которого местные депутаты возложили эти полномочия, приступил к исполнению своих обязанностей, об этом сообщил источник в администрации района. 30 октября он провел первую общую планерку, но на момент подготовки публикации в кабинете главы находилась еще его предшественница Евгения Гордиенко, с которой депутаты сняли полномочия и.о. главы.

Читайте устав

Как уже сообщал altapress.ru, за снятие полномочий с Евгении Гордиенко проголосовали 12 из 19 депутатов Каменского райсобрания, соответствующее решение депутатов за № 47 пописал зампредседателя представительного органа.

Однако в дальнейшем как минимум один депутат заявил, что требует признать свою подпись недействительной и отзывает ее. Поэтому какое-то время вопрос о власти в районе считался окончательно не решенным.

Между тем, как пояснил депутат АКЗС Василий Железовский, такая процедура, как отзыв подписи, законодательством не предусмотрена.

«Это я вам говорю как член правового комитета АКЗС. Читайте Устав муниципального образования: согласно этому документу, вопрос о возложении полномочий главы администрации — прерогатива представительного органа. Своим решением депутаты сняли полномочия с одного человека и возложили их на другого. Все», — сказал Железовский.

Алексей Жихаренко ( слева) проводит прием граждан. kamenrai.ru

Провел планерку

Как стало известно altapress.ru из источников, близких к администрации, 30 октября Алексей Жихаренко провел в актовом зале первую общую планерку, где и сообщил собравшимся, что приступил к исполнению обязанностей главы, так как депутаты возложили на него полномочия.

Но на момент подготовки публикации еще не занял кабинет и.о. главы.

Евгения Гордиенко на планерку не пришла, но подписывать документы, которые ей принесли в кабинет, уже не стала. Таким образом по факту она признала, что полномочия с нее сняты.

В Камне-на-Оби. altapress.ru

Может жить спокойно

В правительстве края прокомментировали ситуацию весьма осторожно. Куратор внутренней политики края Юрий Проскурин пояснил, что юристы этот прецедент изучают, вопрос решается. Он также подчеркнул, что возложение полномочий главы органа местного самоуправления — это вопрос между депутатами и администрацией.

«На деятельность муниципалитета ситуация никакого влияния не оказывает, она не является фактором политической дестабилизации и носит локально-административный характер. Администрация работает в штатном режиме. Район может жить спокойно», — заверил Юрий Проскурин, начальник департамента администрации губернатора и правительства края по вопросам внутренней политики.

Полномочия и.о. главы возложили на Евгению Гордиенко в сентябре 2018 года, после того, как Федора Найдена, обвиненного в уголовном преступлении, временно отстранили от должности. Судебный процесс по делу Найдена еще не завершился. Если суд признает его виновным, занимать пост главы района он не сможет.