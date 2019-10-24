«Недоверчивые» депутаты хотят сменить руководство в Камне-на-Оби

Треть депутатов, в соответствии с регламентом, внесла вопрос о возложении обязанностей главы района на Жихаренко, сообщил руководитель аппарата райсобрания Андрей Сиротенко.

«В настоящий момент назначено голосование в порядке опроса. По регламенту, председатель районного Собрания депутатов обязан назначить такое голосование, когда к нему поступает соответствующее ходатайство. Пока говорить о ходе опроса преждевременно, это только после того, как опрос окончится, то есть в понедельник-вторник», — рассказал он.

Начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин удивился такой новости, но сказал, что разбирается с этой ситуацией. «Ведем диалог со всеми сторонами», — заявил он.

Председатель районного собрания Виктор Кашицин от комментариев по ситуации пока отказался, сославшись на то, что в данный момент процедура голосования еще не закончилась.

Евгения Гордиенко в статусе и.о. возглавила Каменский район в 2018 году после отстранения от должности Федора Найдена. В сентябре 2018 года ему предъявили обвинение по статье о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.