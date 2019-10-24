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Политика

«Недоверчивые» депутаты хотят сменить руководство в Камне-на-Оби

Часть депутатов Каменского районного собрания планирует выразить недоверие исполняющей обязанности главы района Евгении Гордиенко, сообщают «Каменские известия». Возложить руководство районом они хотят на заместителя руководителя администрации Алексея Жихаренко.

Евгения Гордиенко
Евгения Гордиенко
https://www.instagram.com/gordienko.eug

Треть депутатов, в соответствии с регламентом, внесла вопрос о возложении обязанностей главы района на Жихаренко, сообщил руководитель аппарата райсобрания Андрей Сиротенко.

«В настоящий момент назначено голосование в порядке опроса. По регламенту, председатель районного Собрания депутатов обязан назначить такое голосование, когда к нему поступает соответствующее ходатайство. Пока говорить о ходе опроса преждевременно, это только после того, как опрос окончится, то есть в понедельник-вторник», — рассказал он.

Начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин удивился такой новости, но сказал, что разбирается с этой ситуацией. «Ведем диалог со всеми сторонами», — заявил он.

Председатель районного собрания Виктор Кашицин от комментариев по ситуации пока отказался, сославшись на то, что в данный момент процедура голосования еще не закончилась.

Евгения Гордиенко в статусе и.о. возглавила Каменский район в 2018 году после отстранения от должности Федора Найдена. В сентябре 2018 года ему предъявили обвинение по статье о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

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