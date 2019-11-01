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Политика

Жители Камня-на-Оби записали видео в поддержку гонимой главы района

Группа активистов из Камня-на-Оби записала видео в поддержку Евгении Гордиенко, которая пока исполняет обязанности главы Каменского района. Ранее депутаты выразили ей недоверие и решили отстранить от должности.

Каменцы выступили в поддержку Евгении Гордиенко.
Каменцы выступили в поддержку Евгении Гордиенко.
Скриншот видео

В видеообращении каменцы возмущаются, что депутаты самостоятельно приняли важное для района решение, не приняв в расчет симпатию горожан к Гордиенко. За время ее работы в районе якобы произошли положительные перемены, видно развитие города и есть надежда на благоприятное будущее, считают авторы ролика. Также они отметили, что Гордиенко была в хорошем контакте с краевой властью.

Смена власти в такой важный период, как отопительный сезон, по мнению активистов, нерациональна. Они поговорили с жителями города, заручились их поддержкой и попросили депутатов прокомментировать ситуацию. Народные избранники якобы на любые вопросы отвечать отказались.

Как уже писал altapress.ru, Евгения Гордиенко, которая уже распрощалась с креслом главы Каменского района и публично об этом заявила, вновь будет руководить муниципалитетом.

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