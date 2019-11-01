Суд вернул Евгению Гордиенко обратно в кресло главы Каменского района

События в Каменском районе приняли неожиданный оборот, как и предполагал altapress.ru . Евгения Гордиенко, которая уже распрощалась с креслом главы Каменского района и публично об этом заявила, вновь будет руководить муниципалитетом. Так решил городской суд, пишет местная газета «Каменские известия».

Вновь, но пока временно, исполнять обязанности главы района Гордиенко поручено с 31 октября. Это связано с тем, что судья Каменского райсуда вынес решение об обеспечительных мерах по ее иску и приостановил действие решения депутатов о снятии с нее полномочий.

Судя по решению суда, Алексей Жихаренко, на которого депутаты возложили полномочия и.о. главы, проработал на этом посту всего один день — 30 октября.

У руля Евгения Гордиенко пробудет, пока суд рассматривает административный иск об оспаривании решения районного Собрания депутатов о снятии с нее полномочий.

Как уже писал altapress.ru, Гордиенко как физлицо направила в Каменский горсуд иск о признании решения депутатов незаконным. По ее мнению, ее права были нарушены.

При этом Гордиенко уже написала прощальный пост в Instagram, где утверждала, что в смене власти нет «вины ни депутатов, ни представителей администрации», а просто — «это жизнь».

По сведениям altapress.ru из источника, близкого к администрации района, в приемной у кабинета Евгении Гордиенко собралось много общественников, которые поздравляют ее с возвращением. А в самой администрации переделывают на документах фамилию (которая ставится напротив подписи) с Жихаренко на Гордиенко.

В то же время один из юристов выразил сомнение, что судья Каменского горсуда имел право приостанавливать действие решения депутатов — якобы Кодекс об административном производстве такой меры не предусматривает. Ситуация может разрешиться, видимо, только после праздников.