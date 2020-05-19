Суд постановил: экс-глава Каменского района Федор Найден прощается со своим кабинетом

Напомним, ранее мировой суд вынес Найдену обвинительный приговор по статье 169 УК РФ (препятствование законной предпринимательской деятельности). Его признали виновным по обоим эпизодам.
«Фактически суд рассматривал апелляции трех сторон: осужденного, государственного обвинения в лице прокуратуры и пострадавшего», — поясняет издание суть заседания 18 мая.
Зам межрайонного прокурора отметил, что в апелляционном представлении обвинение указывает на необходимость избрать в отношении осужденного дополнительное наказание — запрет занимать руководящие должности.
Он также подчеркнул, что Каменский горсуд удовлетворил апелляцию прокуратуры. По совокупности двух совершенных преступлений данный запрет действителен в течение трех лет.
Приговор вступил в законную силу в момент его вынесения. Таким образом, Найден покинул зал суда уже не в статусе главы района.
Районным депутатам на ближайшей сессии останется только принять отставку к сведению и объявить конкурс на замещение освободившейся должности.
Ранее сообщалось, что отстраненный от руководства Каменским районом Найден плохо себя чувствует: из-за пребывания в следственном изоляторе он не мог принимать лекарства.
Из СИЗО опального главу района выпустили в конце марта 2020 года — вместо двух месяцев он провел там пять дней.