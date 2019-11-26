На Алтае экс-глава района признан виновным в воспрепятствовании бизнесу

26 ноября мировой суд Камня-на-Оби вынес обвинительный приговор Федору Найдену, бывшему главе Каменского района. Его признали виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, сообщил altapress.ru источник, близкий к районной администрации.

Штраф без лишения

На изучение всех обстоятельств уголовного дела Федора Найдена у мирового суда ушел почти год: рассмотрение началось в декабре 2018 года. Обвиняли экс-главу района в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (статья 169 УК РФ, часть 1).

Прокурор высказал свою позицию на суде 18 ноября: оштрафовать Найдена по первому эпизоду на 250 тыс. рублей, по второму — на 350 тыс.

Он также считал, что Найдена необходимо на два года лишить права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Сам Федор Найден просил лишить его такого права только на год.

Как сообщил источник altapress.ru, судья признала его виновным в инкриминируемом ему преступлении.

Но вообще не стала лишать права занимать должности в органах власти и вынесла наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей — в совокупности за два эпизода.

Обвинительный приговор вынесен 26 ноября и не вступил в силу. Весьма вероятно, что прокуратура попытается его обжаловать. Приговор, вынесенный мировым судом, может быть обжалован в течение 10 дней.

Что будет дальше

После вступления в силу обвинительного приговора в отношении Найдена его полномочия должны быть официально прекращены районным собранием. А затем депутаты должны будут объявить конкурс на замещение этой должности.

Согласно Уставу Каменского района, глава района избирается на пять лет районным собранием депутатов на открытой сессии из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

При этом в районе не исключают, что Федор Найден попробует принять участие в новом конкурсе. Хотя он имеет уголовную судимость, его преступление не относится к категории тяжких или особо тяжких и не является экстремистским. Таким образом его право быть избранным на эту должность не ограничено, полагает источник altapress.ru.

Федор Найден. Анна Зайкова

За что судили Найдена?

Как рассказывали в следственном комитете, в октябре 2017 года Найден (тогда еще глава района), используя служебное положение, через третьих лиц выдвинул руководителям местных детсадов требование прекратить закупать продукцию у одного предпринимателя и запретил оплачивать уже поставленные товары.

Затем Найден дал распоряжение управлению образования района заключить договора поставок продукции и закупки товаров для МБОУ на 2017−2018 год у фермерского хозяйства, которое возглавляет его родственница.

Второй эпизод связан с вывозом ТКО: Найден (через третьих лиц) дал распоряжение некоторым образовательным учреждениям расторгнуть договор вывоза с одной фирмой и заключить с другой, указывают «Каменские известия».

Сам же Найден поначалу утверждал, что его уголовное дело по хлебу «надуманное, это сведение счетов, месть». Он полагал, что против него дал показания только один человек, а письменных доказательств тому, что он принудил кого-то покупать хлеб у снохи, не существует.