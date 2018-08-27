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Глава Каменского района отказался покинуть пост после возбуждения уголовного дела

Федор Найден остается на посту главы Каменского района, хотя на него завели уголовное дело. ИА «Банкфакс» передает: чиновник воспользовался тем, что решение суда не вступило в законную силу. Также он уверен, что дело обжалуют. Между тем, решается вопрос о введении в муниципалитете прямого губернаторского управления из-за провала подготовки к отопительному сезону.

Федор Найден.
Федор Найден.
Анна Зайкова

Федора Найдена должны отстранить от занимаемой должности в рамках расследования уголовного дела по ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности). Оно касается поставок хлеба в детсады района, рассказал он ИА и строится на показаниях начальника районного управления по образованию Виктора Сердюцких.

Федор Найден,
глава Каменского района:

Уголовное дело — надуманный факт, это сведение счетов, месть. Всего один человек дал против меня показания. Я этого человека в свое время оставил на работе, но уже пожалел. Надо было убрать. Он возглавляет управление по образование — это Виктор Сердюцких. Якобы я его заставил брать хлеб у снохи. Причем заставил устно — никаких письменных доказательств нет.

Глава заявил, что решение суда будет обжаловано и полномочия складывать он не собирается: «На носу отопительный сезон. Нужно готовить город. Люди здесь не при чем». Он уверен, что дело в итоге просто развалится.

Федор Найден,
глава Каменского района:

Там наказание-то какое? Штраф. Да и ни одна заведующая детсада не даст против меня показания, что я кого-то принуждал.

В тоже время решается вопрос о введении прямого губернаторского управления в Каменском районе: сфера ЖКХ муниципалитета находится в критической ситуации и провалена подготовки к отопительному сезону. Об этом врио губернатора Виктор Томенко накануне рассказал глава Минстройтранса Иван Гилев.

Официально сообщается, что Виктор Томенко распорядился создать Правительственную комиссию по ситуации в Каменском районе.

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