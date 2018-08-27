Глава Каменского района отказался покинуть пост после возбуждения уголовного дела

Федора Найдена должны отстранить от занимаемой должности в рамках расследования уголовного дела по ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности). Оно касается поставок хлеба в детсады района, рассказал он ИА и строится на показаниях начальника районного управления по образованию Виктора Сердюцких.

Уголовное дело — надуманный факт, это сведение счетов, месть. Всего один человек дал против меня показания. Я этого человека в свое время оставил на работе, но уже пожалел. Надо было убрать. Он возглавляет управление по образование — это Виктор Сердюцких. Якобы я его заставил брать хлеб у снохи. Причем заставил устно — никаких письменных доказательств нет.