Глава Каменского района отказался покинуть пост после возбуждения уголовного дела

Федора Найдена должны отстранить от занимаемой должности в рамках расследования уголовного дела по ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности). Оно касается поставок хлеба в детсады района, рассказал он ИА и строится на показаниях начальника районного управления по образованию Виктора Сердюцких.
Федор Найден,
глава Каменского района:
Уголовное дело — надуманный факт, это сведение счетов, месть. Всего один человек дал против меня показания. Я этого человека в свое время оставил на работе, но уже пожалел. Надо было убрать. Он возглавляет управление по образование — это Виктор Сердюцких. Якобы я его заставил брать хлеб у снохи. Причем заставил устно — никаких письменных доказательств нет.
Глава заявил, что решение суда будет обжаловано и полномочия складывать он не собирается: «На носу отопительный сезон. Нужно готовить город. Люди здесь не при чем». Он уверен, что дело в итоге просто развалится.
Федор Найден,
глава Каменского района:
Там наказание-то какое? Штраф. Да и ни одна заведующая детсада не даст против меня показания, что я кого-то принуждал.
В тоже время решается вопрос о введении прямого губернаторского управления в Каменском районе: сфера ЖКХ муниципалитета находится в критической ситуации и провалена подготовки к отопительному сезону. Об этом врио губернатора Виктор Томенко накануне рассказал глава Минстройтранса Иван Гилев.
Официально сообщается, что Виктор Томенко распорядился создать Правительственную комиссию по ситуации в Каменском районе.