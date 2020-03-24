Опального главу района в Алтайском крае выпустили из СИЗО

Временно отстраненного от должности главы Каменского района Федора Найдена выпустили из следственного изолятора. Об этом пишет «Банкфакс». Вместо двух месяцев он провел там пять дней.

В барнаульское СИЗО-1 чиновника отправили 19 марта после выписки из больницы. 24 марта Алтайский краевой суд принял решение по жалобе адвокатов Федора Найдена и меру пресечения отменили.

Найдена освободили в зале заседаний.

Как сообщалось ранее, Федора Найдена осудили за воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Защита с приговором не согласилась и подала апелляцию.

Накануне заседания суда Федору Найдену внезапно стало плохо и потребовалась госпитализация. Однако суд объявил его в розыск.