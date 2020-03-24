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Политика

Опального главу района в Алтайском крае выпустили из СИЗО

Временно отстраненного от должности главы Каменского района Федора Найдена выпустили из следственного изолятора. Об этом пишет «Банкфакс». Вместо двух месяцев он провел там пять дней.

Федор Найден.
Федор Найден.
Анна Зайкова

В барнаульское СИЗО-1 чиновника отправили 19 марта после выписки из больницы. 24 марта Алтайский краевой суд принял решение по жалобе адвокатов Федора Найдена и меру пресечения отменили.

Найдена освободили в зале заседаний.

Как сообщалось ранее, Федора Найдена осудили за воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Защита с приговором не согласилась и подала апелляцию.

Накануне заседания суда Федору Найдену внезапно стало плохо и потребовалась госпитализация. Однако суд объявил его в розыск.

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