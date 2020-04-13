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Политика

Экс-главу района в Алтайском крае мучают кошмары после пяти дней в СИЗО

Отстраненный от руководства Каменским районом Федор Найден плохо себя чувствует. Из-за пребывания в следственном изоляторе он не мог принимать свои лекарства, а теперь в связи с самоизоляцией отложилась плановая операция. Об этом «Банкфаксу» рассказал его сын, руководитель местного отделения «Единой России» Алексей Найден.

Федор Найден.
Федор Найден.
Анна Зайкова

По его словам, после СИЗО состояние Найдена-старшего осложнилось. В изоляторе не было возможности принимать назначенные ранее лекарства. Сейчас экс-глава района чувствует себя плохо, ему снятся кошмары.

«Скорую помощь» пока вызывать не приходилось. Отец продолжает курс назначенного лечения, это все, что можно сделать в условиях самоизоляции", — сообщил его сын.

В барнаульское СИЗО-1 чиновника отправили 19 марта после выписки из больницы. 24 марта Алтайский краевой суд принял решение по жалобе адвокатов Федора Найдена и меру пресечения отменили.

В изоляторе он провел пять дней, хотя изначально мера пресечения избиралась на два месяца.

Как сообщалось ранее, Федора Найдена осудили за воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Защита с приговором не согласилась и подала апелляцию.

Накануне заседания суда Федору Найдену внезапно стало плохо и потребовалась госпитализация. Однако суд объявил его в розыск.

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