«Добро пожаловать в тюрьму»: Соловьев «раскатал» ключевых министров

«Вот спросите Максима Орешкина: а где рост? А где рост доходов? Спросите Орешкина тихо, спокойно. Задача поставлена? А какая ответственность, если она не будет выполнена? Вот каждому отдельному министерству, вице-премьеру вот есть задача. Какая ответственность? В чем проблема — побороться с бедностью? Объясните мне», — отметил телеведущий.

Министру труда РФ Максиму Топилину не следует выплачивать зарплату до тех пор, пока он не сможет улучшить ситуацию с бедностью населения страны, считает телеведущий.

«Топилин говорит, что бедность не победить деньгами, давайте не платить ему зарплату. Ну очень просто. Ну, если у нас есть министерства, они должны чем-то заниматься, у нас есть вице-премьеры профильные, у нас есть руководитель правительства, что вам мешает тихо расписать спокойно показатели? Не получили показатели? Это вредительство. Добро пожаловать в тюрьму», — гневно заявил журналист.

Также телеведущий пожаловался на закрытость федеральных органов власти, руководители которых нечасто появляются на экранах и редко дают интервью даже самым статусным представителям СМИ — подобную ситуацию он назвал недопустимой, пишет ura.ru.

О деятельности правительственных чиновников он высказался в эфире своей программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM».

Владимир Соловьев. Скриншот видео russia. tv

О ток-шоу и бюджете

Ранее Соловьев прокомментировал идею лишить его ток-шоу бюджетных денег.

Журналист федерального телеканала воспринял такое мнение, как призыв к введению цензуры.

«Вы хотите редактировать? Ввести цензуру? Давайте просто определимся, чего мы хотим? Мы хотим, чтобы не было прямых эфиров? Мы хотим, чтобы у людей не было их реальных эмоций? Если есть нарушения закона — один момент. Если нет нарушений — другой момент», — заявил Соловьев.

И отметил, что зритель в любой момент может переключить канал, если ему не нравится, что происходит в конкретной передаче.