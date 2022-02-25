Дочь елбасы приняла решение сложить полномочия депутата мажилиса парламента Казахстана

Дарига Назарбаева влялась депутатом мажилиса парламента VII созыва и членом комитета по экономической реформе и региональному развитию с 15 января 2021 года.

«Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса Парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности», — говорится в ее заявлении.

В настоящий момент Дарига Назарбаева занимается общественной деятельностью, возглавляет Фонд Нурсултана Назарбаева, а также является председателем попечительского совета объединения женских сил «Альянс женских сил Казахстана», пишет Газета.Ru.

В середине февраля сообщалось, что старшая дочь Назарбаева уже полтора месяца не появляется в парламенте.