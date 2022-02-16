Старшая дочь Назарбаева уже полтора месяца не появляется в парламенте

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Дарига с января не появляется в мажилисе (нижней палате парламента), сообщает РИА «Новости» .

Назарбаева — член партии «Нур Отан», бывший председатель сената парламента.

Депутат «в настоящее время в отпуске», это якобы связано с затянувшейся реабилитацией после перенесенного коронавируса, сообщили в пресс-службе мажлиса.

Иные подробности не приводятся.

Ранее депутат мажилиса от правящей партии Казахстана «Нур Отан» Айдос Сарым заявил, что его коллега по партии Дарига Назарбаева, должна подать в отставку в связи с «ситуацией, которая привела к январской трагедии, и той авторитарной системой, которая сложилась в Казахстане», пишет Газета.Ru. Он подчеркнул, что отставки в подобных ситуациях являются «нормальной мировой практикой».

Ранее сообщалось, что действующий президент Казахстана Токаев обяжет разбогатевших при правлении елбасы вносить деньги в фонд «Народу Казахстана».