Старшая дочь Назарбаева уже полтора месяца не появляется в парламенте

Назарбаева — член партии «Нур Отан», бывший председатель сената парламента.
Депутат «в настоящее время в отпуске», это якобы связано с затянувшейся реабилитацией после перенесенного коронавируса, сообщили в пресс-службе мажлиса.
Иные подробности не приводятся.
Ранее депутат мажилиса от правящей партии Казахстана «Нур Отан» Айдос Сарым заявил, что его коллега по партии Дарига Назарбаева, должна подать в отставку в связи с «ситуацией, которая привела к январской трагедии, и той авторитарной системой, которая сложилась в Казахстане», пишет Газета.Ru. Он подчеркнул, что отставки в подобных ситуациях являются «нормальной мировой практикой».
Ранее сообщалось, что действующий президент Казахстана Токаев обяжет разбогатевших при правлении елбасы вносить деньги в фонд «Народу Казахстана».