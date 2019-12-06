Дочь Пескова вступилась за фигуранта «московского дела»

«Мне нечего добавить к тому, что мы говорили, тем более в преддверии вынесения судебного решения, это первое. И также уже после вынесения решения мы не имеем права комментировать решение суда», — сказал Песков, добавив, что Жуков при любом решении судьи сможет подать апелляцию.
Между тем дочь пресс-секретаря Елизавета Пескова <сейчас учится в магистратуре МГИМО> вступилась за Жукова в своем Instagram.
«Летом я написала письмо в прокуратуру с просьбой „пересмотреть“ дело Егора Жукова, а также других арестантов и передала его адвокату. Прошло несколько месяцев. Завтра приговор. 4 года. Ситуация поражает меня, как студентку, как его ровесницу, но прежде всего как ЧЕЛОВЕКА, до глубины души.», — заявила девушка.
Елизавета добавила, что «искренне надеется на то, что Егор окажется на свободе — там, где он только и должен быть».
«Как я написала в письме: „Такими студентами страна должна гордиться, а не отправлять за решетку“», — заключила Елизавета Пескова.
Егор Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (статья 121 УК РФ), а через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря, пишет znak.com.
Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое — в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Прокуратура запросила для него четыре года колонии, решение огласят 6 декабря.
Другой пост
Ранее с сайта радиостанции «Эхо Москвы» пропал комментарий дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, посвященный приговору актеру Павлу Устинову.
В своем посте Пескова назвала приговор Устинову, которого обвиняли в применении насилия к бойцу ОМОНа в день несогласованной протестной акции в Москве, «абсурдной несправедливостью».
Дочь пресс-секретаря президента РФ предположила, что приговор — «одна из попыток совершить что-то наподобие переворота, против главы государства в том числе».
«Ведь, наблюдая за происходящим, находясь в здравом уме, начинаешь сомневаться в том, что все это делается с ведома и согласия президента», — написала дочь официального представителя Кремля.