Дочь Пескова вступилась за фигуранта «московского дела»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он и его руководитель не могут комментировать и высказывать свое мнение по поводу обвинения в отношении фигуранта «московского дела» и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, потому что такие суждения могут «трактоваться как попытка оказать давление, заявил « Дождю » представитель Кремля.

«Мне нечего добавить к тому, что мы говорили, тем более в преддверии вынесения судебного решения, это первое. И также уже после вынесения решения мы не имеем права комментировать решение суда», — сказал Песков, добавив, что Жуков при любом решении судьи сможет подать апелляцию.

Между тем дочь пресс-секретаря Елизавета Пескова <сейчас учится в магистратуре МГИМО> вступилась за Жукова в своем Instagram.

«Летом я написала письмо в прокуратуру с просьбой „пересмотреть“ дело Егора Жукова, а также других арестантов и передала его адвокату. Прошло несколько месяцев. Завтра приговор. 4 года. Ситуация поражает меня, как студентку, как его ровесницу, но прежде всего как ЧЕЛОВЕКА, до глубины души.», — заявила девушка.

Елизавета добавила, что «искренне надеется на то, что Егор окажется на свободе — там, где он только и должен быть».

«Как я написала в письме: „Такими студентами страна должна гордиться, а не отправлять за решетку“», — заключила Елизавета Пескова.

Егор Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (статья 121 УК РФ), а через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря, пишет znak.com.

Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое — в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Прокуратура запросила для него четыре года колонии, решение огласят 6 декабря.

Другой пост

Ранее с сайта радиостанции «Эхо Москвы» пропал комментарий дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, посвященный приговору актеру Павлу Устинову.

В своем посте Пескова назвала приговор Устинову, которого обвиняли в применении насилия к бойцу ОМОНа в день несогласованной протестной акции в Москве, «абсурдной несправедливостью».

Дочь пресс-секретаря президента РФ предположила, что приговор — «одна из попыток совершить что-то наподобие переворота, против главы государства в том числе».