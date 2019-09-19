С сайта «Эха» исчез комментарий дочери Пескова по «московскому делу»

«Ну убрали <пост>", — сказала Мария Илларионова, интернет-редактор «Эха Москвы».

Она ответила «без комментариев» на вопрос о том, аннулировали ли с сайта запись по просьбе самой Песковой.

В своем посте Пескова назвала приговор Устинову, который получил 3,5 года колонии по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа в день несогласованной протестной акции в Москве, «абсурдной несправедливостью».

Дочь пресс-секретаря президента РФ предположила, что приговор — «одна из попыток совершить что-то наподобие переворота, против главы государства в том числе».

«Ведь, наблюдая за происходящим, находясь в здравом уме, начинаешь сомневаться в том, что все это делается с ведома и согласия президента», — написала дочь официального представителя Кремля.

Накануне сам Дмитрий Песков говорил, что в Кремле «приняли к сведению» общественный резонанс в связи с делом Устинова. Там, по его словам, не зафиксировали снижения доверия общества к российской судебной системе из-за этого решения суда.

Тысячи людей, включая известных актеров и журналистов, присоединились к флешмобу в поддержку актёра Павла Устинова, которому дали 3,5 года колонии после митинга в Москве.

Тверской районный суд Москвы приговорил 24-летнего актера Павла Устинова к трем с половиной годам колонии за применение насилия в отношении представителя власти во время несогласованной акции протеста 3 августа. Версии следствия и осужденного разнятся.

18 сентября адвокаты актера подали апелляцию.