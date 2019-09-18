«Я/Мы»: как актеры и журналисты выступают против приговора Павлу Устинову

Тысячи людей, включая известных актеров и журналистов, присоединились к флешмобу в поддержку актёра Павла Устинова, которому дали 3,5 года колонии после митинга в Москве. Они говорят о несправедливости приговора и невиновности Устинова.

Сначала акция в поддержку Павла Устинова была «внутрицеховой». Ее запустил актер Александр Паль. В Instagram он выложил видео, где назвал приговор «произволом и самосудом», и предложил коллегам высказаться. После этого в соцсетях начали появляться сотни постов в защиту Павла Устинова, пишет esquire.ru.

«Журналисты отстояли Голунова. Рэперы отстояли Хаски, — напомнил в видеообращении режиссер МХТ и актер Александр Молочников. — Давайте хотя бы не молчать на поклонах сегодня, завтра и в ближайшие дни!»

Артист Сергей Безруков опубликовал пост с надписью «Я/Мы Павел Устинов». О несправедливости приговора высказались Данила Козловский, Семен Слепаков, Сергей Шнуров, Юрий Дудь, Вениамин Смехов и многие другие знаменитости, пишет medialeaks.ru.

Кроме того, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева и председатель совета директоров «Новой газеты» Дмитрий Муратов подали генпрокурору России Юрию Чайке жалобу на решение суда, вынесшего приговор Павлу Устинову, сообщают «Ведомости». Ссылаясь на материалы фотокорреспондетов, которые присутствовали при задержании актера, руководители СМИ просят пересмотреть приговор.