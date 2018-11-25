Oxxxymiron, Баста и Noize MC помогут заработать арестованному рэперу Хаски

Рэперы Oxxxymiron, Баста и Noize MC выступят в московском «Главклубе» с концертом «Я буду петь свою музыку» в поддержку арестованного исполнителя Хаски (Дмитрия Кузнецова). Вырученные средства перечислят задержанному, сообщил в своем Instagram Oxxxymiron .

Концерт состоится 26 ноября. Его, по словам Oxxxymiron, организовали «спонтанно». Название концерта — это строчка из песни Хаски. Сейчас он отбывает 12 суток ареста в Краснодаре, пишет ТАСС.

«Если в данный момент у него нет возможности свободно самовыражаться и честно зарабатывать на хлеб, то хотя бы со вторым мы можем все ему помочь, поэтому вся прибыль с концерта пойдет ему», — заявил Oxxxymiron в опубликованном видео.

Рэпера Хаски задержали 21 ноября в Краснодаре. Ему не удалось провести концерт в клубе, и он собирался выступить прямо на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля. Суд назначил Кузнецову 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток — за отказ пройти освидетельствование на наркотики. При этом его признали невиновным в организации несанкционированного мероприятия. Так как сроки ареста не будут суммироваться, Кузнецов пробудет в заключении 12 дней.

Хаски 25 лет, он из Улан-Удэ. Им уже несколько раз интересовались правоохранители из-за провокационных текстов, в которых видят признаки экстремизма. У него отменяли несколько концертов, один из его клипов заблокировали на YouTube. В октябре он приезжал в Барнаул с выступлением и приходил на суд к Марии Мотузной, чтобы поддержать ее.