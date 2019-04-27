Доренко: Березовскому предлагали устроить покушение на Путина в Горном Алтае

В Республике Алтай могло произойти покушение на убийство президента РФ Владимира Путина. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил в своей авторской программе «Подъем» журналист Сергей Доренко.

Доренко рассказал, как бывший полковник ФСБ Андрей Понькин предлагал выдать находящемуся в опале олигарху Борису Березовскому план перемещения Владимира Путина по Алтаю, чтобы тот мог организовать покушение на главу государства.

Сергей Доренко,

журналист:

Полковник Понькин, он приехал, Боре сказал: мы тебе сдадим расписание Путина, и где будут стоять ФСОшники, на каких крышах, где чего, и покажем уязвимое место, а ты пришли чеченов, так сказать. Это планировалась операция, как Боря понял, по его криминализации окончательной, что он готовил убийство, выдачи в Россию и так далее. А он их сдал в полицию, и Понькин поехал за решетку и сколько-то там просидел, потом сказал, что Боря все это выдумал, из пальца высосал и все.

Отметим: глава государства регулярно бывает с частными визитами на Алтае. Эти поездки, как правило, носят неофициальный характер. Последняя состоялась в феврале 2019 года.

Что известно об этом деле?

Андрей Понькин действительно был замешан в разразившемся в 2003 году скандале с якобы готовившимся покушением на Владимира Путина, сообщает newsru.com.

Владимир Путин на Алтае , 2003 г. koksu. de

По версии зарубежной прессы, Андрей Понькин и некто Алехин прибыли в Лондон из Москвы, чтобы обсудить с бывшим подполковником ФСБ Александром Литвиненко (умершим через три года от отравления полонием) план по физическому устранению президента РФ с помощью чеченцев.

Сообщалось, что об этой встрече Литвиненко рассказал Борису Березовскому, который счел это провокацией и посоветовал написать заявление в полицию. Литвиненко последовал совету, и Понькина с Алехиным арестовал Скотланд-Ярд. Вскоре британская полиция отпустила их без предъявления каких-либо обвинений.

Березовский позже заявил, что обнародованная британской прессой информация «очень близка к действительности».

В 2012 году Понькин вместе с замглавы Общероссийского общественного фонда помощи и содействия ветеранам МВД Тельманом Аласгаровым пытался обмануть бывшего руководителя некоего ставропольского банка. Мошенники утверждали, что за 1,5 миллиона долларов могут инициировать закрытие уголовного дела о хищении ценных бумаг, а также обеспечить банкиру положительное заключение Агентства по страхованию вкладов. За это Понькина задержали по подозрению в мошенничестве, писала Lenta.ru.