Достроить аквапарк пообещал уходящий на фронт депутат Госдумы

Он рассказал, что стоимость проекта увеличилась более чем в два раза — до 100 млн долларов.
Но аквапарк будет построен, уверен депутат.
Ранее идею лишить депутатов отсрочки от мобилизации раскритиковали в парламенте.
Перед уходом на фронт депутат Госдумы Олег Колесников пообещал достроить аквапарк в Челябинске, пишет ura.ru.
Он рассказал, что стоимость проекта увеличилась более чем в два раза — до 100 млн долларов.
Но аквапарк будет построен, уверен депутат.
Ранее идею лишить депутатов отсрочки от мобилизации раскритиковали в парламенте.
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