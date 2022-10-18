Военными действиями объяснили отказ от трансляций заседаний палаты в Совете Госдумы

А также из-за того, что пропагандисты «той стороны» используют слова российских депутатов в своих интересах.
По словам Нечаева, все это можно посмотреть в комнате для аккредитованных СМИ. Но в глобальную сеть решили не выкладывать, пишет Газета.Ru.
Большая часть повестки связана с обсуждением мер поддержки военнослужащих и вопросов, связанных с законодательным обеспечением операции, сообщил источник РИА Новости.
Ранее на закрытый доклад о «полубардачном этапе мобилизации» вызвали в Госдуму замглавы Минобороны.