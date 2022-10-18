19 октября
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Политика

Военными действиями объяснили отказ от трансляций заседаний палаты в Совете Госдумы

Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что решение Совета Госдумы ограничить онлайн-трансляции заседаний палаты связано с ведением военных действий.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

А также из-за того, что пропагандисты «той стороны» используют слова российских депутатов в своих интересах.

По словам Нечаева, все это можно посмотреть в комнате для аккредитованных СМИ. Но в глобальную сеть решили не выкладывать, пишет Газета.Ru.

Большая часть повестки связана с обсуждением мер поддержки военнослужащих и вопросов, связанных с законодательным обеспечением операции, сообщил источник РИА Новости.

Ранее на закрытый доклад о «полубардачном этапе мобилизации» вызвали в Госдуму замглавы Минобороны.

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