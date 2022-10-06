На закрытый доклад о «полубардачном этапе мобилизации» вызвали в Госдуму замглавы Минобороны

Об этой инициативе депутатов написал в Telegram-канале парламентарий Андрей Гурулев.
«Первый полубардачный этап мобилизации мы прошли, ситуация несколько стабилизировалась», — сообщил депутат.
Однако, по мнению народного избранника, надо привести к нормативному состоянию систему мобилизации.
На закрытые слушания депутаты решили пригласить замминистра обороны по материально-техническому обеспечению Михаила Мизинцева. Парламентарий объяснил: «Чтобы совместно понять, что необходимо <…> что у нас чего-то не хватает».
В Госдуме председатели комитетов по обороне и безопасности, противодействию коррупции подписали письмо Генпрокурору, чтобы разобраться, куда все делось, потому что финансирование тыла производилось в полном объеме.
«Куда все это делось?» — задался вопросом депутат.
Также в Госдуме намерены послушать замминистра обороны по вооружению.
Между тем губернатор Томской области призвал чиновников отдавать свои зарплаты на нужды мобилизованных. Ранее мобилизованные пожаловались Путину на условия содержания в учебном центре. А генерал-полковник призвал «перестать врать» о спецоперации.