Генерал-полковник призвал «перестать врать» о спецоперации

Информированием жителей страны занимается «кто угодно» — военные корреспонденты, региональные власти, но не Министерство обороны, чьи сводки «практически не меняют своего содержания: сбили 10 снарядов, поразили 50 объектов, уничтожили сотни нацистов, и все».
Генерал считает, что до людей доносят искаженную информацию.
По его словам, одна из главных проблем армии — слабая работа разведки.
С 2018 по 2021 год Картаполов был замминистра обороны РФ, начальником Главного военно-политического управления Минобороны.
Ранее депутат Госдумы рассказал, как борются с пьянством среди мобилизованных. Между тем эксперты заговорили о второй волне мобилизации.