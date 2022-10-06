Генерал-полковник призвал «перестать врать» о спецоперации

Председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов в эфире канала «Соловьев. Live» призвал лучше информировать население о положении дел в ходе спецоперации, пишет Газета.Ru.

Информированием жителей страны занимается «кто угодно» — военные корреспонденты, региональные власти, но не Министерство обороны, чьи сводки «практически не меняют своего содержания: сбили 10 снарядов, поразили 50 объектов, уничтожили сотни нацистов, и все».

Генерал считает, что до людей доносят искаженную информацию.

По его словам, одна из главных проблем армии — слабая работа разведки.

С 2018 по 2021 год Картаполов был замминистра обороны РФ, начальником Главного военно-политического управления Минобороны.

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