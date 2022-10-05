Военный эксперт: нужно готовить «тревожные рюкзаки» для второй волны мобилизации

В регионах рапортуют об окончании частичной мобилизации, пишет «МК». Однако, по мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, скоро грядет вторая волна «осеннего призыва».

Начнется она ближе к Новому году. Так что лучше не расслабляться, а собирать «тревожный рюкзак» тем, кто не попал в первую волну.

Для наступления, помимо имеющихся войск, необходимы резервы. По подсчетам эксперта, в армии, задействованной на фронте, должно быть минимум 850 тыс. человек.

Шурыгин уверен — при следующей мобилизации смогут помочь те, кто сейчас уйдет в запас, отслужив срочную службу.

Ранее глава Миобороны Сергей Шойгу заявил, что более 200 тыс. мобилизованных прибыли в ВС РФ. Их обучение проходит на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

Между тем более 200 тыс. россиян въехали в Казахстан с 21 сентября.