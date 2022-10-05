Военный эксперт: нужно готовить «тревожные рюкзаки» для второй волны мобилизации

Начнется она ближе к Новому году. Так что лучше не расслабляться, а собирать «тревожный рюкзак» тем, кто не попал в первую волну.
Для наступления, помимо имеющихся войск, необходимы резервы. По подсчетам эксперта, в армии, задействованной на фронте, должно быть минимум 850 тыс. человек.
Шурыгин уверен — при следующей мобилизации смогут помочь те, кто сейчас уйдет в запас, отслужив срочную службу.
Ранее глава Миобороны Сергей Шойгу заявил, что более 200 тыс. мобилизованных прибыли в ВС РФ. Их обучение проходит на 80 полигонах и в шести учебных центрах.
Между тем более 200 тыс. россиян въехали в Казахстан с 21 сентября.