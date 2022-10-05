Как борются с пьянством среди мобилизованных, рассказал депутат Госдумы

По словам народного избранника, дисциплина стала повышаться. Более того, один из рядом находящихся магазинов полностью прекратил торговлю спиртным, а другой продает алкоголь в течение двух часов.
Бдит и военная полиция. Ее сотрудники отлавливают военнослужащих, покинувших расположение части, пишет fedpress.ru.
Для «сугреву» мобилизованным доставили 20 теплопушек и дрова для буржуек.
Ранее мужчина прикинулся мобилизованным и обокрал сиделку для Аллы Борисовны. А инициативный депутат совершил поквартирный обход и раздал повестки избирателям.