5 октября
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Политика

Как борются с пьянством среди мобилизованных, рассказал депутат Госдумы

В лагере для мобилизованных в Елани удалось победить пьянство, написал депутат Госдумы Максим Иванов на своей странице «ВКонтакте».

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

По словам народного избранника, дисциплина стала повышаться. Более того, один из рядом находящихся магазинов полностью прекратил торговлю спиртным, а другой продает алкоголь в течение двух часов.

Бдит и военная полиция. Ее сотрудники отлавливают военнослужащих, покинувших расположение части, пишет fedpress.ru.

Для «сугреву» мобилизованным доставили 20 теплопушек и дрова для буржуек.

Ранее мужчина прикинулся мобилизованным и обокрал сиделку для Аллы Борисовны. А инициативный депутат совершил поквартирный обход и раздал повестки избирателям.

Между тем эксперты заговорили о второй волне мобилизации.

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