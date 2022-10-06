7 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Мобилизованные пожаловались Путину на условия содержания в учебном центре

Несколько мобилизованных из Оренбургской области написали жалобу президенту Владимиру Путину о том, что в учебном центре Саратова плохие условия содержания, а также оскорблениях со стороны полковника.

Российские военные. Армия.
Российские военные. Армия.
Минобороны РФ

Офицер заявил, что мобилизованных не будут использовать по военно-учетной специальности (ВУС), пишет Газета.Ru.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале сообщил, что конфликт разрешен.

Глава региона сообщил, что в учебный центр выезжали сотрудники аппарата и областного военкомата. Там они встретились с командованием центра.

«Получены пояснения по резонансной ситуации. Командование признало некорректность в высказываниях. Конфликт исчерпан», — сообщил губернатор.

Далее губернатор намерен продолжить взаимодействие с Минобороны по учету военных специальностей мобилизованных граждан.

Также проверили сигналы от родственников оренбуржцев, которые находятся в Ульяновске. Родные беспокоились об условиях пребывания в подразделении.

По словам губернатора, условия там хорошие, есть все необходимое.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в регионе завершился первый этап мобилизации. Призванные находятся в Омске.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость