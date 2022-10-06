Мобилизованные пожаловались Путину на условия содержания в учебном центре

Несколько мобилизованных из Оренбургской области написали жалобу президенту Владимиру Путину о том, что в учебном центре Саратова плохие условия содержания, а также оскорблениях со стороны полковника.

Офицер заявил, что мобилизованных не будут использовать по военно-учетной специальности (ВУС), пишет Газета.Ru.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале сообщил, что конфликт разрешен.

Глава региона сообщил, что в учебный центр выезжали сотрудники аппарата и областного военкомата. Там они встретились с командованием центра.

«Получены пояснения по резонансной ситуации. Командование признало некорректность в высказываниях. Конфликт исчерпан», — сообщил губернатор.

Далее губернатор намерен продолжить взаимодействие с Минобороны по учету военных специальностей мобилизованных граждан.

Также проверили сигналы от родственников оренбуржцев, которые находятся в Ульяновске. Родные беспокоились об условиях пребывания в подразделении.

По словам губернатора, условия там хорошие, есть все необходимое.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в регионе завершился первый этап мобилизации. Призванные находятся в Омске.