Первый этап мобилизации в Алтайском крае завершен, заявил губернатор Томенко

Первый этап мобилизации в Алтайском крае завершен, заявил губернатор Виктор Томенко на заседании регионального правительства.

По словам Томенко, план по первому этапу частичной мобилизации в крае выполнили.

Наши мобилизованные находятся в Омске. Они отправятся в зону проведения СВО не раньше, чем через месяц — после того, как будут полностью экипированы и пройдут подготовку.

По словам губернатора, действовали мы согласованно с прокуратурой Алтайского края и с военной прокуратурой. Ряд ошибочных решений был исправлен. Поэтому «в Алтайском крае первая волна прошла довольно-таки организванно, спокойно и без скандальных ситуаций», — сказал глава региона.

«Какие-то сбои, которые в первые дни происходили, сегодня там, на местах, поправляются, исправляются, мы находимся в контакте с командирами наших подразделений, где наши ребята проходят подготовку», — отметил губернатор.

Ранее, на сессии АКЗС, вице-губернатор Виталий Снесарь сообщил, что частичная мобилизация в регионе завершилась на 60%.

Между тем накануне 5 сентября в России завели первое уголовное дело в отношении уклониста от частичной мобилизации.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о мобилизации 21 сентября.