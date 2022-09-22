Вернуть начальную военную подготовку в школы предложил вице-спикер Госдумы

По мнению парламентария, это важно в новых условиях, и нужно вернуть традиции в системе образования.

Между тем ветеран спецназа, сооснователь спортивно-образовательных проектов для подростков «ГЕРОИ» Сергей Гуров говорил с корреспондентом Газеты.Ru о том, что школам будет трудно ввести занятия по военной подготовке. Основная причина — нехватка грамотных учителей по этому предмету.

Между тем у депутатов Госдумы нет «брони» от мобилизации, заявил спикер Володин.

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении к нации заявил, что подписал указ о частичной мобилизации. Приступить к исполнению указа поручил министр обороны Сергей Шойгу.