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Политика

У депутатов Госдумы нет «брони» от мобилизации, заявил спикер

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что депутаты, которые соответствуют требованиям частичной мобилизации, должны принять участие в специальной военной операции (СВО), написал он в своем Telegram-канале.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

Также спикер заявил, что у депутатов нет брони.

Володин рассекретил имена депутатов, которые с момента спецоперации находятся в Донбассе.

Это Адам Делимханов, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев.

Также сообщалось, что чиновники могут попасть под частичную мобилизацию при соответствии заявленным критериям, пишет Газета.Ru.

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении к нации заявил, что подписал указ о частичной мобилизации. Приступить к исполнению указа поручил министр обороны Сергей Шойгу.

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