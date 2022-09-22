У депутатов Госдумы нет «брони» от мобилизации, заявил спикер

Также спикер заявил, что у депутатов нет брони.
Володин рассекретил имена депутатов, которые с момента спецоперации находятся в Донбассе.
Это Адам Делимханов, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев.
Также сообщалось, что чиновники могут попасть под частичную мобилизацию при соответствии заявленным критериям, пишет Газета.Ru.
21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении к нации заявил, что подписал указ о частичной мобилизации. Приступить к исполнению указа поручил министр обороны Сергей Шойгу.