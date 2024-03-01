Доверенные лица Владимира Путина из Алтайского края прокомментировали послание президента Федеральному Собранию

Виктория Гальцева, заслуженная артистка РФ, доверенное лицо кандидата на должность президента России Владимира Путина:

- В своем послании Владимир Владимирович Путин отметил основные направления развития внутренней и внешней политики. Очень важно то, что продолжится реализация успешно зарекомендовавших себя программ, национальных проектов. Кроме того, начнется реализация новых проектов. Например, национального проекта «Семья», это прекрасно, это то, что необходимо нам сейчас. Национальный проект «Молодежь России» объединит наших ребят еще больше, появится больше возможностей и перспектив для молодежи. Очень радостно, что президентом поддержана государственная программа «Земский работник культуры». Например, для нашего Алтайского края это архиважно, потому что мы никак не можем мотивировать молодых специалистов, чтобы они возвращались в село, а теперь у них будет такая серьезная мотивация. Будет замечательно, если они станут возвращаться в места, где родились, где их дом, семья. Конечно, от этого будет глобальная польза. Реализация программа начнется в 2025 году. Планы до 2030 года, озвученные президентом в послании, глобальные, финансово емкие. Ни одна сфера нашей жизни не осталась без внимания главы государства.

Ирина Яковенко, руководитель реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики», доверенное лицо кандидата на должность президента России Владимира Путина:

- Конечно, услышанное впечатляет. Лозунг президентской кампании «Гордость, уверенность, вера в будущее» сейчас как никогда наполнился смыслом. Каждая сфера, о которой говорил президент, так или иначе нуждается в трансформации и финансовых вливаниях, которые он анонсировал. Впечатлили озвученные президентом цифры, особенно касающиеся постройки и капитального ремонта школ, детских садов. Меня как многодетную маму это очень впечатляет. После такого послания вера в будущее крепнет, чувствуется опора под ногами. Национальный проект «Семья» - это революционная мера. Сложившийся в нашей стране образ не всегда благополучной многодетные семьи уже разрушается, а благодаря реализации нового национального проекта многодетная семья в России точно не будет семьей, в которой кто-то несчастен, кому-то чего-то не хватает. Я думаю, что как раз многодетная семья - это то будущее России. Повторюсь, что я многодетная мама, у многих моих подруг многодетные семьи. И, честно говоря, после всех озвученных мер поддержки задумываюсь о четвертом ребенке. Моему старшему ребенку 19 лет, но тогда я даже подумать не могла о такой социальной защите, какая есть сейчас у российских семей.

Маргарита Барсукова, руководитель краевого штаба «Российских студенческих отрядов», доверенное лицо кандидата на должность президента России Владимира Путина:

- Я горжусь тем, что живу в стране, лидером которой является Владимир Владимирович Путин. Он очень чутко чувствует свой народ, своих граждан, понимает основные проблемы и четко расставляет приоритеты в решении первоочередных задач. Сегодня Послание президента было вдохновляющим, стратегическим и затронуло каждого из нас. Есть понимание, как будет развиваться наша страна вплоть до 2030 года по всем направлениям. Владимир Владимирович четко обозначил свое видение будущего нашей страны. Это суверенная сильная Россия с крепкими семейными ценностям, где приоритетом является жизнь человека, рождение детей и увеличение продолжительности жизни. Президент анонсировал новые национальные проекты «Семья», «Кадры», «Молодежь России». Я как руководитель молодежной организации, как мама двоих детей могу сказать, что это важнейшие решения, которые были необходимы нашей стране. Новые нацпроекты нацелены на поддержку семей, подготовку будущих специалистов. Мы много работаем в этом направлении уже не один год. У нас много идей. Важно объединить огромнейший опыт молодежной политики регионов, молодежных общественных организаций и советов. Необходима системная работа по профориентации молодежи. Мне кажется, очень важно, чтобы молодые специалисты определялись с местом работы, будучи еще студентами. Важна система наставничества на предприятиях. Такой опыт есть в студенческих отрядах, мы его переняли с советских времен, когда у студента есть возможность дополнительно получить рабочую специальность, поработать в летний каникулярный период на крупных предприятиях города, края и страны в различных отраслях экономики (строительство, сервис, транспортная отрасль, энергетика, сельское хозяйство, производство и т.д.). И точно будем в дальнейшем еще больше включатся в реализацию данной государственной задачи. Считаю это решение правильным и своевременным. У молодежи появится свой национальный проект с четким пониманием приоритетов развития и реализации в обществе. Сегодня для молодых людей открываются еще большие возможности, и мы понимаем, что в нашей стране можно уверенно строить свое будущее.

Ольга Зубова, начальник краевого госпиталя для ветеранов войн, доверенное лицо кандидата на должность президента России Владимира Путина:

- Энергичное выступление Владимира Владимировича Путина вселяет веру в будущее. Он сказал, что это даже не послание к Федеральному собранию, а именно взгляд в будущее. Основой всего этого это стали предложения нашего народа. Владимир Владимирович Путин уделил особое внимание здравоохранению, потому что народосбережение - одна из важных целей нашего государства. Он говорил о демографии, о том, что необходимо увеличивать население России. В основе этого лежит женское здоровье. Этому нужно уделить особое внимание, потому что здоровье женщины - это здоровье нашего будущего поколения. Необходимо расширять сеть женских консультаций, уделять внимание детским поликлиникам, их оснащению. Важно, что продолжится реализация национального проекта в сфере здравоохранения, модернизация первичного звена, медицинские организации будут и дальше оснащаться современным оборудованием. С этой инициативой выступили доверенные лица на встрече с президентом. И президент услышал обращение народа. Особое внимание Владимир Владимирович уделил технологическому суверенитету страны, что тоже важно для сбережения здоровья нации. Система здравоохранения должна быть перестроено таким образом, чтобы каждый гражданин был в центре ее внимания. Президент говорит о цифровизации здравоохранения, чтобы каждый человек имел возможность обратиться к карте своего здоровья, мог проконсультироваться со специалистами любого федерального центра. Для меня как для главного врача госпиталя, который занимается лечением и восстановлением здоровья участников СВО, важны слова Владимира Владимировича о том, что мы должны окружить заботой и вниманием наших бойцов, расширить меры их поддержки. Меня очень тронули слова президента о том, что элита – это не те люди, которые достигли чего-то в перестроечное время, а это те ребята, которые сегодня защищают Россию, наше будущее. Без них мы не сможем достичь поставленных целей.

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