Друг алтайского губернатора наверняка получит портфель федерального вице-премьера

В правительстве Новак будет курировать ТЭК, пишет Ъ.
Согласно предложению председателя правительства, в Минэнерго Новака должен заменить гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов.
До этого ряд источников сообщили, что свое кресло покинет и Новак, но к моменту публикации материала соответствующий указ еще не был опубликован на сайте Кремля.
Однако глава государства Владимир Путин уже увеличил число вице-премьеров до 10. Все указы вступили в силу с момента подписания, пишет Lenta.ru.
Карьера в правительстве
Новак в 2008—2012 годах в правительстве Путина занимал должность замминистра финансов, куда пришел с поста первого председателя правительства Красноярского края.
Министерство энергетики он возглавил в правительстве Дмитрия Медведева в 2012 году. Сам Медведев покинул свой пост в январе текущего года, однако Новак оказался в числе глав ведомств, которые сохранили свои посты.
Друзья детства
Интересно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Александр Новак вместе учились в норильской школе № 23 в одном классе. Александр и Виктор окончили школу с серебряными медалями. Оба увлекаются баскетболом.
Они также учились в одном институте, а затем работали в «Норильском никеле».
Новое в законодательстве
В соответствии с новым законом о правительстве РФ премьер-министр Михаил Мишустин 9 ноября направил на утверждение Государственной думы РФ кандидатуры на посты глав пяти министерств.
Так, пост замглавы правительства РФ может занять Александр Новак, главы Минэнерго — Николай Шульгинов, главы Минстроя — Ирек Файзуллин, главы Минтранса — Виталий Савельев, главы Минпроироды — Александр Козлов, главы Минвостокразвития — Алексей Чекунков, пишет REGNUM.
В Госдуме пройдут консультации, вопрос будет вынесен на пленарное заседание нижней палаты парламента.
Данные кандидатуры вносятся премьером, утверждаются Госдумой и потом назначаются президентом.