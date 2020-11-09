Друг алтайского губернатора наверняка получит портфель федерального вице-премьера

9 ноября председатель правительства России Михаил Мишустин предложил Госдуме РФ назначить главу Минэнерго Александра Новака вице-премьером, при этом назвав его бывшим министром, сообщает ТАСС .

В правительстве Новак будет курировать ТЭК, пишет Ъ.

Согласно предложению председателя правительства, в Минэнерго Новака должен заменить гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов.

До этого ряд источников сообщили, что свое кресло покинет и Новак, но к моменту публикации материала соответствующий указ еще не был опубликован на сайте Кремля.

Однако глава государства Владимир Путин уже увеличил число вице-премьеров до 10. Все указы вступили в силу с момента подписания, пишет Lenta.ru.

Карьера в правительстве

Новак в 2008—2012 годах в правительстве Путина занимал должность замминистра финансов, куда пришел с поста первого председателя правительства Красноярского края.

Министерство энергетики он возглавил в правительстве Дмитрия Медведева в 2012 году. Сам Медведев покинул свой пост в январе текущего года, однако Новак оказался в числе глав ведомств, которые сохранили свои посты.

Друзья детства

Интересно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Александр Новак вместе учились в норильской школе № 23 в одном классе. Александр и Виктор окончили школу с серебряными медалями. Оба увлекаются баскетболом.

Они также учились в одном институте, а затем работали в «Норильском никеле».

Александр Новак ( крайний справа), Виктор Томенко и рядом с ним слева Алексей Текслер. facebook.com

Новое в законодательстве

В соответствии с новым законом о правительстве РФ премьер-министр Михаил Мишустин 9 ноября направил на утверждение Государственной думы РФ кандидатуры на посты глав пяти министерств.

Так, пост замглавы правительства РФ может занять Александр Новак, главы Минэнерго — Николай Шульгинов, главы Минстроя — Ирек Файзуллин, главы Минтранса — Виталий Савельев, главы Минпроироды — Александр Козлов, главы Минвостокразвития — Алексей Чекунков, пишет REGNUM.

В Госдуме пройдут консультации, вопрос будет вынесен на пленарное заседание нижней палаты парламента.

Данные кандидатуры вносятся премьером, утверждаются Госдумой и потом назначаются президентом.