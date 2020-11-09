Премьер-министр предложил назначить своим 10-м замом друга губернатора Томенко

Премьер-министр Михаил Мишустин в соответствии с новым порядком формирования правительства предложил Госдуме кандидатуры на должности отправленных в отставку министров, сообщает РИА Новости .

Главой Минэнерго предлагается назначить главу «Русгидро» Николая Шульгинова, министром транспорта — гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, главой Минприроды — министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя — первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития — главу Фонда развития Дальнего Востока Сергея Чекункова.

10-м вице-премьером Мишустин предложил назначить Александра Новака, который пока еще значится главой Минэнерго РФ.

Друзья детства

Интересно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Александр Новак вместе учились в норильской школе № 23 в одном классе. Александр и Виктор окончили школу с серебряными медалями. Оба увлекаются баскетболом.

Они также учились в одном институте, а затем работали в «Норильском никеле».

Александр Новак ( крайний справа), Виктор Томенко и рядом с ним слева Алексей Текслер. facebook.com

Кадровые перестановки

9 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, которым вводится еще один пост вице-премьера, таким образом, их число увеличено до 10.

Глава государства произвел кадровые перестановки в правительстве. Он освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе, Евгения Дитриха — от должности главы Минтранса, Дмитрия Кобылкина — от должности главы Минприроды, Владимира Якушева — от должности главы Минстроя.

Последний назначен полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе.