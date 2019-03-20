Друг Томенко из Минэнерго возглавил Челябинскую область

Дубровский распространил сообщение, в котором говорит, что решение об отставке его личное и он уверен, что поступает правильно.

Текслер занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ Александра Новака. И Новак, и Текслер — друзья Виктора Томенко: они учились в одном институте, а затем работали в «Норильском никеле». Хотя родом Текслер — как раз из Челябинска, где он прожил до 16 лет.

Текслер и Томенко прошли нашумевшую программу подготовки президентского кадрового резерва.

По словам Алексея Текслера, он готов возглавить регион, пишет «Первый областной».

Алексей Текслер,

и.о. губернатора Челябинской области: