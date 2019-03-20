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Политика

Друг Томенко из Минэнерго возглавил Челябинскую область

19 марта президент Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, пишет ТАСС. И.о. главы региона назначен 46-летний Алексей Текселр, первый замминистра энергетики России, друг губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Александр Новак (крайний справа), Виктор Томенко и рядом с ним слева Алексей Текслер.
Александр Новак (крайний справа), Виктор Томенко и рядом с ним слева Алексей Текслер.
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Дубровский распространил сообщение, в котором говорит, что решение об отставке его личное и он уверен, что поступает правильно.

Текслер занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ Александра Новака. И Новак, и Текслер — друзья Виктора Томенко: они учились в одном институте, а затем работали в «Норильском никеле». Хотя родом Текслер — как раз из Челябинска, где он прожил до 16 лет.

Текслер и Томенко прошли нашумевшую программу подготовки президентского кадрового резерва.

По словам Алексея Текслера, он готов возглавить регион, пишет «Первый областной».

Алексей Текслер,
и.о. губернатора Челябинской области:

Это мой родной регион: я там родился, вырос. Как говорят в народе, где родился, там и пригодился. Что касается основных задач: в фокусе внимания будут национальные проекты, в том числе экология. Такие проблемы в регионе есть, надо сосредоточиться. Ну и социально-экономические проекты, сельское хозяйство, дороги. В общем, регион не только промышленный, но и аграрный. Надо будет уделять внимание и социальной сфере.

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