Друг Томенко из Минэнерго возглавил Челябинскую область

Дубровский распространил сообщение, в котором говорит, что решение об отставке его личное и он уверен, что поступает правильно.
Текслер занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ Александра Новака. И Новак, и Текслер — друзья Виктора Томенко: они учились в одном институте, а затем работали в «Норильском никеле». Хотя родом Текслер — как раз из Челябинска, где он прожил до 16 лет.
Текслер и Томенко прошли нашумевшую программу подготовки президентского кадрового резерва.
По словам Алексея Текслера, он готов возглавить регион, пишет «Первый областной».
Алексей Текслер,
и.о. губернатора Челябинской области:
Это мой родной регион: я там родился, вырос. Как говорят в народе, где родился, там и пригодился. Что касается основных задач: в фокусе внимания будут национальные проекты, в том числе экология. Такие проблемы в регионе есть, надо сосредоточиться. Ну и социально-экономические проекты, сельское хозяйство, дороги. В общем, регион не только промышленный, но и аграрный. Надо будет уделять внимание и социальной сфере.