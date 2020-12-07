Дума в шоке: депутат прокомментировал выдвижение стилиста Сергея Зверева в парламентарии

Выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Государственную думу может любой гражданин РФ, считает парламентарий.

«Но есть большое количество других людей, которые тоже привлекают внимание к Байкалу. И не только в России, но и за рубежом. Но мне кажется, это никак не взаимосвязано с Государственной думой», — сказал Николаев.