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Политика

Дума в шоке: депутат прокомментировал выдвижение стилиста Сергея Зверева в парламентарии

Привлечение внимания к проблемам Байкала никак не взаимосвязано с работой в Госдуме. Такое мнение на площадке News.ru «Дума ТВ» высказал председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Сергей Зверев
Сергей Зверев
https://www.instagram.com/p/BulQmSin8Z1/

Выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Государственную думу может любой гражданин РФ, считает парламентарий.

«Но есть большое количество других людей, которые тоже привлекают внимание к Байкалу. И не только в России, но и за рубежом. Но мне кажется, это никак не взаимосвязано с Государственной думой», — сказал Николаев.

Депутат Госдумы уверен, то значительную роль сейчас играют не шоу-проекты, а реальная общественная работа.

«Например, есть движение „Спасти Байкал“. Оно объединяет действительно большое количество людей — жителей, активистов, не тех, кто в шоу-бизнесе и пиарится на этой теме, а реальных людей с мест», — пояснил депутат.

По словам Николаева, к вопросу охраны Байкала надо очень серьезно подходить со всех точек зрения. Самая большая болезнь в охране озера — это популизм и те хозяйственные интересы, которые, к сожалению, там очень часто присутствуют, уверен он.

Между тем стилист и шоумен Сергей Зверев обдумывает планы участия в выборах в Госдуму. Такое решение он принял после публикации итогов народного голосования в одном из Telegram-каналов, где пользователи поддержали выдвижение его кандидатуры от Республики Бурятия.

В мае Тверской суд столицы оштрафовал стилиста Сергея Зверева на 15 тыс. рублей за проведение одиночного пикета на Красной площади против строительства завода по розливу питьевой воды на озере Байкал.

Сергей Зверев на Байкале
Сергей Зверев на Байкале
www.instagram.com/zverevsuperstar/
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