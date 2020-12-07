Дума в шоке: депутат прокомментировал выдвижение стилиста Сергея Зверева в парламентарии

Выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Государственную думу может любой гражданин РФ, считает парламентарий.
«Но есть большое количество других людей, которые тоже привлекают внимание к Байкалу. И не только в России, но и за рубежом. Но мне кажется, это никак не взаимосвязано с Государственной думой», — сказал Николаев.
Депутат Госдумы уверен, то значительную роль сейчас играют не шоу-проекты, а реальная общественная работа.
«Например, есть движение „Спасти Байкал“. Оно объединяет действительно большое количество людей — жителей, активистов, не тех, кто в шоу-бизнесе и пиарится на этой теме, а реальных людей с мест», — пояснил депутат.
По словам Николаева, к вопросу охраны Байкала надо очень серьезно подходить со всех точек зрения. Самая большая болезнь в охране озера — это популизм и те хозяйственные интересы, которые, к сожалению, там очень часто присутствуют, уверен он.
Между тем стилист и шоумен Сергей Зверев обдумывает планы участия в выборах в Госдуму. Такое решение он принял после публикации итогов народного голосования в одном из Telegram-каналов, где пользователи поддержали выдвижение его кандидатуры от Республики Бурятия.
В мае Тверской суд столицы оштрафовал стилиста Сергея Зверева на 15 тыс. рублей за проведение одиночного пикета на Красной площади против строительства завода по розливу питьевой воды на озере Байкал.