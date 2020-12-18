«Думали, он в стихах вопрос задаст?». В Кремле оценили участие Шнурова в пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что видеть Сергея Шнурова не музыкантом, а журналистом, было очень необычно. Его слова приводит радио «Комсомольская правда».

Он все глубже погружается в дела своего канала. Он задал свой вопрос. Видеть его в этом амплуа было очень необычно. Я знаю, что он погружается в журналистику".

Также Песков добавил, что Шнуров «в конце концов, абсолютно приличный человек. Давайте все-таки амплуа и сценические образы как-то отличать от реального человека. То, что человек осваивает новую профессию, это заслуживает похвалы».

Напомним, 17 декабря на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, Шнуров задал вопрос о том, как «простому русскому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику».

Президент вспомнил старые фильмы, посоветовал заменять бранные словом «редиска».