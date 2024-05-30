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Политика

Две пенсии для семей погибших участников СВО утвердил Путин

Супруги погибших участников военной операции смогут одновременно получать две пенсии — при наличии детей.

Супруги погибших военнослужащих, проходивших службу по призыву или же в добровольческих формированиях по контракту, будут получать пенсию по потере кормильца, если они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми младше 23 лет.

Это две пенсии — страховая и по потере кормильца — до достижения детьми возраста 23 лет, пишет «РГ».

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года, указывает vn.ru.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете распространения рекламы иноагентов на российских площадках.

Кроме того, запрещается реклама информресурсов иностранных агентов в СМИ.

Также сообщалось, что Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин.

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