Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин

Помилованы, прежде всего, женщины, у которых несовершеннолетние дети и те, чьи родственники участвуют в спецоперации на Украине.

При принятии решения президент руководствовался принципами гуманности, указывает Газета.Ru.

В 2017 году Путин помиловал двух продавщиц, осужденных за госизмену.

Это жительницы Сочи Марина Джанджгава и Анник Кесян. В 2008 году они также написали SMS своим знакомым в Грузии, что видели передвижение военной техники, и были приговорены к 12 и 8 годам лишения свободы.

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