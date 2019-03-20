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Бывший дворник из Барнаула. Что известно о главном претенденте на место губернатора Алтая Олеге Хорохордине

На волне слухов об очередных отставках губернаторов федеральные СМИ назвали возможного претендента на пост главы Республики Алтай Александра Бердникова. По данным источников РБК, это уроженец Алтайского края Олег Хорохордин. Altapress.ru узнал, что еще о нем известно.

Правительство Республики Алтай.
Правительство Республики Алтай.
altai-republic.ru

Олег Хорохордин сейчас занимает должность заместителя руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича и председателя совета ГЛОНАСС. До статусных должностей, судя по данным открытых источников, был дворником, слесарем и водителем.

Образование

В 1999 году Хорохордин получил экономическое образование в ААЭП, в 2003 году закончил Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации.

Он бакалавр экономики, менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление», кандидат социологических наук.

Олег Хорохордин (слева)
Олег Хорохордин (слева)
sk.ru

Кем работал

В 1988—1989 годах работал дворником в средней школе № 106 Барнаула, а также делопроизводителем в Ленинском районном суде.

С 1989 по 1990 год был слесарем-ремонтником второго разряда на Алтайском моторном заводе. В 1990 году ушел в армию.

После службы на Украине работал полгода плотником-бетонщиком второго разряда на СУ Барнаульских ТЭЦ, в 1993 году был переведен на должность водителя, а годом позже также работал водителем в ПФХК «Алтайэнергострой».

В 1997 году Хорохордина назначили на должность начальника участка № 2 «Торговый дом», а с 1997 по 2002 годы возглавил ООО «Торговый дом «Алтайэнергострой».

В начале 200-х годов стал специалистом сводно-аналитического отдела территориального управления Минимущества России по Московской области, входил в число совладельцев компаний ООО «ТД Алтайэнергострой», ООО «Рантье» и ООО «Энергоподряд».

С 2004 по 2006 год работал главным специалистом отдела координации работы в ЦФО управления федеральной государственной службы занятости населения по Московской области. Также был советником по информационно-аналитическому обеспечению аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.

С 2009 года его назначили главным советником управления президента РФ по внутренней политике администрации президента.

Личная жизнь

Женат, есть сын и дочь. Увлекается восточными единоборствами, горными лыжами, охотой.

Упоминания в СМИ

В 2012 году Forbes писал о вскрытых хакерами переписках, где фигурировал Олег Хорохордин.

«Из его почты мы узнали, что за одно лишь посещение зубного врача он может заплатить почти два миллиона рублей и 90 000 рублей — за букет для очередной поклонницы. Именно к этому малоизвестному чиновнику обращаются с нижайшими просьбами о помощи в выигрыше тендеров на государственные закупки в Республике Алтай», — писал журнал.

Эту информацию сам чиновник комментировать не стал, назвав клеветой. Коллеги Хорохордина характеризовали его «быстро обучавшимся, точным в исполнении и умеющим хорошо контактировать с разными группами».

В 2016 году в нынешней должности Олег Хорохордин приезжал в АлтГУ и ИЦ «Промбиотех», где говорил об экспорте зерновых, новых семенах и кормовой базе.

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