Главу Республики Алтая могут отправить в отставку после командировки в Москву

Глава Республики Алтай Александр Бердников улетел в Москву, сообщила «Тайга.инфо». А два дня назад появились слухи о его возможной отставке.

Александр Бердников улетел в Москву, оставив исполняющим обязанности главы Республики Алтай своего первого заместителя Роберта Пальталлера, сообщил источник Тайги.инфо. В пресс-службе республиканского правительства не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о командировке Бердникова.

17 марта «Ведомости» опубликовали материал со ссылкой на анонимные источники о том, что Владимир Путин собирается отправить в отставку нескольких губернаторов. Александра Бердникова называли в их числе. Всего на отставку шесть кандидатов, с одним из них Андреем Бочаровым, губернатором Волгоградской области, президент встретился в прошлую пятницу, 15 марта. Губернатор назвал ситуацию стабильной и рассказал о планах до 2021 года, но это не значит, что его отставки не будет, пишет издание.

Суть претензий к Алекандру Бердникову

Бердников работает на посту губернатора Республики Алтай с 2006 года, ему 65 лет. Слухи о его отставке стали ходить с осени 2018 года.

14 марта на форуме в Сочи Бердникова жестко раскритиковал зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в присутствии вице-премьера Ольги Голодец и нескольких федеральных министров. Он обвинил его в коррупции и заявил, что в регионе банк создает горнолыжный курорт Манжерок, на который уже израсходовал 780 млн рублей, а в этом году собирается потратить еще 1,2 млрд рублей.

Но сроки строительства курорта сорваны и руководство республики не прислушивается к мнению Сбербанка как инвестора. Методы работы главы региона Кузнецов описал так: «Нам угрожают, присылают полицию, шантажируют».

Возможные претенденты на пост Республики Алтай

В качестве претендентов на пост главы Республики Алтай называются имена депутата Госдумы от Новосибирской области, члена политсовета Новосибирского регионального отделения «Единой России» Максима Кудрявцева, члена Совета Федерации от Республики Алтай Владимира Полетаева, а также зампреда правительства республики и руководителя аппарата Бердникова Анатолия Донского.

Однако, по данным источника Сиб.фм, знакомого с ситуацией, обязанности высшего должностного лица сибирского региона с большой долей вероятности могут быть возложены на Олега Хорохордина.

Он не является заметной публичной персоной, но хорошо известен в административных кругах. Занимал ряд должностей в региональных представительствах федеральных органов власти, в аппарате полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе, в администрации президента РФ и правительстве РФ. Последнее место работы, упоминаемое в открытых источниках, — председатель Совета НП «ГЛОНАСС».