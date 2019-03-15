В Сбербанке обвинили губернатора Республики Алтай в коррупции

14 марта главу Республики Алтай Александра Бердникова обвинили в коррупции в присутствии вице-премьера Ольги Голодец и нескольких федеральных министров. Заявление сделал заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов на форуме в Сочи.

Станислав Кузнецов,

зампред Сбербанка:

Я про коррупцию тоже сейчас немного скажу. Можно поделюсь негативным опытом про Республику Алтай. Республика Алтай действительно уникальное место. Мы единственный крупный инвестор в Республике Алтай. Больше нет.

Кузнецов пояснил, что в регионе банк создает горнолыжный курорт Манжерок, на который уже израсходовал 780 млн рублей, а в этом году собирается потратить еще 1,2 млрд рублей. Но сроки строительства курорта сорваны и руководство республики не прислушивается к мнению Сбербанка как инвестора.

Станислав Кузнецов,

зампред Сбербанка:

На все сигналы с нашей стороны ноль эмоций, «это не ваше дело», «задача другая — освоить деньги». У власти региона задача другая, им наплевать на туризм, им деньги освоить надо. И они всегда свои внутренние совещания они проводят только с этой позиции.

Топ-менеджер Сбербанка публично попросил Александра Бердникова «извиниться перед своими людьми за то, что он виноват со своей командой, что он не сделал элементарную работу, и в регионе был сорван туристический сезон».

Методы работы главы региона Кузнецов описал так: «Нам угрожают, присылают полицию, шантажируют».

Станислав Кузнецов,

зампред Сбербанка:

Вызвали гендиректора нашей компании, три часа «мордовали» угрозами в администрации и заставили его подписать свою карманную компашку какого-то родственника одного из родственников бывшего министра имущественных отношений. Все оформили на частную кампанию и все хорошо.

Напомним, что с осени 2018 года в СМИ циркулируют сообщения о том, что Владимир Путин в скором времени отправит Александра Бердникова, руководящего Республикой Алтай с 2006 года, в отставку. Однако пока этого не произошло. В сентябре 2019 года у Бердникова истекают губернаторские полномочия.