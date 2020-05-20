Двумя военными самолетами доставят аппараты ИВЛ из США в Россию

США направят в Россию аппараты ИВЛ двумя авиарейсами, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он выразил надежду, что американцы «будут помогать преодолевать нынешнюю ситуацию, которая у нас сложилась», сообщает ТАСС .

Лавров подчеркнул, что поставки осуществляются безвозмездно.

«Мы оплатили свои поставки, а американская сторона оплачивает аппараты искусственной вентиляции легких», — сказал он.

По словам министра, Россия готова к дальнейшему взаимодействию с США по борьбе с коронавирусом, в том числе по созданию вакцины.

США используют военные самолеты для доставки 200 аппаратов ИВЛ в РФ. Первую партию отправят 20 мая, а вторую — 26 мая, пишет bfm.ru.

По мнению представителя Пентагона, отправка медицинского оборудования военными самолетами «является наилучшим из возможных вариантов в связи с крайне ограниченным числом коммерческих рейсов».

В начале апреля Россия отправила США медицинские принадлежности, в том числе аппараты ИВЛ «Авента-М», с которыми впоследствии разразился скандал. В российских клиниках аппараты стали гореть. Погибли 6 человек.

До выяснения причин возгораний в России приостановили обращение этих аппаратов. В США их вернули со складов агентству по чрезвычайным ситуациям.