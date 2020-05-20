Двумя военными самолетами доставят аппараты ИВЛ из США в Россию

Лавров подчеркнул, что поставки осуществляются безвозмездно.
«Мы оплатили свои поставки, а американская сторона оплачивает аппараты искусственной вентиляции легких», — сказал он.
По словам министра, Россия готова к дальнейшему взаимодействию с США по борьбе с коронавирусом, в том числе по созданию вакцины.
США используют военные самолеты для доставки 200 аппаратов ИВЛ в РФ. Первую партию отправят 20 мая, а вторую — 26 мая, пишет bfm.ru.
По мнению представителя Пентагона, отправка медицинского оборудования военными самолетами «является наилучшим из возможных вариантов в связи с крайне ограниченным числом коммерческих рейсов».
В начале апреля Россия отправила США медицинские принадлежности, в том числе аппараты ИВЛ «Авента-М», с которыми впоследствии разразился скандал. В российских клиниках аппараты стали гореть. Погибли 6 человек.
До выяснения причин возгораний в России приостановили обращение этих аппаратов. В США их вернули со складов агентству по чрезвычайным ситуациям.