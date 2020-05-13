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Коронавирус

В российских клиниках из-за пожаров в реанимациях приостановлено обращение аппаратов ИВЛ «Авента»

Росздравнадзор приостановил обращение в России аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных с 1 апреля «Уральским приборостроительным заводом».

Пожар.
Пожар.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Эти ИВЛ использовали в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая, сообщает РИА Новости.

Погибли шесть человек (пятеро в Петербурге и одна женщина в Москве).

США возвращают аппараты

Между тем власти власти двух штатов США возвращают российские ИВЛ агентству по чрезвычайным ситуациям, сообщает ТАСС.

Российские аппараты ИВЛ еще не использовались в американских больницах, поскольку ситуация с коронавирусом в США за это время улучшилась, и они пока не потребовались.

В начале апреля Россия отправила США медицинские принадлежности, в том числе аппараты ИВЛ «Авента-М». В то время прогнозировалась жесткая нехватка аппаратов ИВЛ в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, поэтому аппараты ИВЛ были доставлены на склады, принадлежащие властям этих двух штатов.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
открытые источники (CC0)

Пожары

9 мая в одном из корпусов больницы имени Спасокукоцкого в Москве произошел серьезный пожар.

Причиной пожара стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 95-летняя женщина не пережила инцидент, других пациентов успели эвакуировать.

Внутри реанимационной все выгорело, однако при осмотре аппарата ИВЛ пожарные сделали выводы, что пламя началось именно от него. 95-летняя пенсионерка была подключена к этому аппарату.

12 мая произошел пожар в отделении реанимации в петербургской больнице Святого великомученика Георгия. Один из аппаратов ИВЛ загорелся, когда в помещении находились 15 пациентов, трое из которых были подключены к ИВЛ. Поскольку в отделении в это время находились медработники, они сразу начали тушить огонь и эвакуировать пациентов, пишет regnum.ru.

Усилиями медиков и оперативно прибывших сотрудников МЧС, возгорание на площади 15 кв. метров удалось ликвидировать. Но, несмотря на оперативную реакцию, спасти жизни пяти пациентов не удалось.

«Могу, к сожалению констатировать что есть погибшие среди наших пациентов. Это черная история в жизни нашего стационара», — сказал главврач больницы Валерий Стрижелецкий.

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