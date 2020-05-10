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Происшествия

В Москве загорелась больница, в которой лечат пациентов с COVID-19

В одном из корпусов больницы имени Спасокукоцкого на севере Москвы произошел серьезный пожар. По данным МЧС, там погиб один человек. По данным telegram-канала Baza, еще три человека пострадали.

Пожар.
Пожар.
Открытые источники в Интернете (СС0)

В данный момент возгорание ликвидировано.

Очаг пожара находился на первом этаже урологического корпуса, где проходят лечение больные COVID-19. Предварительная причина — воспламенение личных вещей, — сообщил источник агентства «Интерфакс».

Ранее в Екатеринбурге полицейский получил ножевое ранение, когда попытался отправить в больницу человека с коронавирусом.

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