В Москве загорелась больница, в которой лечат пациентов с COVID-19

В данный момент возгорание ликвидировано.
Очаг пожара находился на первом этаже урологического корпуса, где проходят лечение больные COVID-19. Предварительная причина — воспламенение личных вещей, — сообщил источник агентства «Интерфакс».
На севере Москвы горит больница. Сейчас медики эвакуируют пациентов в соседнее здание. Площадь пожара пока не ясна. На месте работают экстренные службы pic.twitter.com/9HsGCYT3bs— lifenews_ru (@lifenews_ru) May 9, 2020
Ранее в Екатеринбурге полицейский получил ножевое ранение, когда попытался отправить в больницу человека с коронавирусом.