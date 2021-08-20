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Политика

Джихадистский диснейленд: «младенцев-беженцев» в аэропорту Кабула передают через колючую проволоку

Новый образ «просвещенного «Талибана» (группировка запрещена в РФ), который всех прощает, уважает женщин и не собирается монополизировать власть, продержался всего несколько дней — как раз до Дня независимости Афганистана, который в стране отмечался накануне.

Афганистан, горы.
Афганистан, горы.
СС0

Свидетельства того, что обещания талибов оказались пустым звуком, собрала The New York Times.

По данным издания, в Кандагаре боевики закрыли клиники женского здоровья и школы для девочек, в Герате талибы не пускают студенток и преподавательниц на кампус университета, а в отдельных провинциях женщинам запретили появляться на улице без мужчины-сопровождающего.

В СМИ появляются многочисленные сообщения об отстраненных от работы афганских женщинах, стрельбе во время демонстраций и передаваемых через колючую проволоку кабульского аэропорта младенцах — чтобы их вывезли из страны эвакуационными рейсами.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга сообщил, что в аэропорту Кабула эвакуации сейчас ожидают шесть тысяч человек. Среди вывозимых американскими самолетами беженцев есть разные категории людей: некоторые из них граждане США, некоторые — афганцы, а некоторые — граждане третьих стран. Власти США намерены завершить эвакуацию до 31 августа, пишет Lenta.ru.

Обобщенные данные содержатся в докладе, который был подготовлен для ООН, оказался в распоряжении AFP. По данным агентства, к концу этой недели в стране начались чистки — талибы заранее собрали базу данных об афганцах, работавших с Пентагоном и международными организациями, и ищут их. Консультанты ООН обеспокоены, что (этих людей) и членов их семей могут ждать пытки и казни", пишет bfm.ru.

Параллельно в Афганистане может вновь набирать силы «Аль-Каида» — об этом в интервью ABC сообщил президент США Джо Байден.

Главу Белого дома спросили — следует ли пересмотреть прогнозы разведки о том, что группировка закрепится в стране в течение полутора-двух лет. Байден ответил утвердительно, хотя и с оговоркой о том, что большую угрозу представляют террористы в Сирии и Восточной Африке, а спецслужбы США способны уничтожать ячейки удаленно, без размещения военных в стране.

Куда менее оптимистичную оценку в эфире C-SPAN дал экс-директор Совета нацбезопасности США по Ближнему Востоку Роберт Гринуэй: «"Мне неизвестно, чтобы за все время конфликта „Талибан“ в какой-то момент переставал предоставлять „Аль-Каиде“ доступ к своим территориям. Пока в определенном регионе работал „Талибан“ опыт „Аль-Каиды“ всегда приветствовался. Кроме того, все афганские тюрьмы, которые мы все эти годы с огромным трудом заполняли худшими из худших — опустели. Заключенные оказались на свободе, и следить за ними талибы не собираются. „Талибан“ за эти годы никак не изменился, это полнейшее заблуждение. Я и другие эксперты отчаянно пытаемся привлечь к этому внимание — это одинаковые группировки. У них одна идеология, они присягали друг другу на верность и не отказывались от этого. Так что нам предстоит лицезреть становление крупнейшего джихадистского диснейленда в истории, с которым не сможет сравниться даже ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Ираке и Сирии».

Между тем, по данным РИА Новости, «Талибан» заявил о планах начать переговоры о создании «инклюзивного афганского правительства», которое будет руководить страной до принятия новой конституции.

Госпереворот

Запрещенная в России группировка «Талибан» установила полный контроль над Афганистаном 15 августа.

Президент согласился уйти в отставку и сбежал из страны. Несколько дней не было информации о том, где он находится.

А 18 августа стало известно, что убежище ему предоставили в ОАЭ.

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