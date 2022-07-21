Джо Байден заболел коронавирусом

Президент США Джо Байден заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер уточнила, что положительный тест на COVID-19 получен главой государства 21 июля. Днем ранее тестирование дало отрицательный результат.

Жан-Пьер добавила, что Джо Байден проходил вакцинацию и ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

По ее словам, президент Соединенных Штатов испытывает «очень умеренные симптомы» заболевания. В связи с этим он будет работать в удаленном формате и ежедневно отчитываться об исполнении своих обязанностей.

Напомним, накануне Джо Байден признался, что болеет раком. Правда позднее пресс-служба Белого дома пояснила журналистам, что глава государства просто оговорился. Как следует из комментария, глава США еще до своего вступления в должность прошел операцию по удалению немеланомной опухоли кожи, и теперь не страдает онкологическим заболеванием.